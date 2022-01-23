Что делать при тошноте: 5 простых советов
Лайфхаки, которые помогут при тошноте
1. Не ложитесь
Читайте также: Какие 5 заболеваний вызывает психосоматикаСпециалисты не советуют ложиться сразу после того, как вы поели. Дело в том, когда вы лежите, желудочный сок может подняться по пищеводу, усиливая ощущение дискомфорта и тошноты. Если вас тошнит, сядьте и двигайтесь как можно меньше. Также важно не сжимать мышцы живота, дабы не сдавливать желудок.
2. Съешьте кусочек имбиря
При тошноте также можно съесть небольшой кусочек свежего или засахаренного имбиря или выпить с ним чай.
3. Глубоко дышите
Этот совет особенно поможет, когда тошнота вызвана тревожным состоянием. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на три секунды и медленно выдохните. Повторите несколько раз.
4. Откройте окно или выйдите на несколько минут на улицу
Свежий воздух облегчает тошноту. Так вы удалите от себя неприятные запахи и отвлечётесь.
5. Понюхайте лимон
В лимонах содержится полезная для пищеварения лимонная кислота. Если тошнота вызвана запором, тёплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Важный момент: только не перестарайтесь — излишнее количество лимонной кислоты может усилить тошноту.
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