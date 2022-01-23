Лайфхаки, которые помогут при тошноте

1. Не ложитесь

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2. Съешьте кусочек имбиря

Специалисты не советуют ложиться сразу после того, как вы поели. Дело в том, когда вы лежите, желудочный сок может подняться по пищеводу, усиливая ощущение дискомфорта и тошноты. Если вас тошнит, сядьте и двигайтесь как можно меньше. Также важно не сжимать мышцы живота, дабы не сдавливать желудок.

При тошноте также можно съесть небольшой кусочек свежего или засахаренного имбиря или выпить с ним чай.

Съешьте кусочек имбиря freepik.com

3. Глубоко дышите

Этот совет особенно поможет, когда тошнота вызвана тревожным состоянием. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на три секунды и медленно выдохните. Повторите несколько раз.

4. Откройте окно или выйдите на несколько минут на улицу

Свежий воздух облегчает тошноту. Так вы удалите от себя неприятные запахи и отвлечётесь.

Откройте окно или выйдите на несколько минут на улицу freepik.com

5. Понюхайте лимон

В лимонах содержится полезная для пищеварения лимонная кислота. Если тошнота вызвана запором, тёплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Важный момент: только не перестарайтесь — излишнее количество лимонной кислоты может усилить тошноту.

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