Теория, что у физического заболевания есть психологические предпосылки называется психосоматикой.

Например, нереализованная агрессия, обида, тревога. Медики подтверждают, что есть болезни, которые начинаются из-за психологических проблем.

Повышенное артериальное давление

Считается, что гипертония возникает из-за заблокированных эмоций. Люди страдающие гипертонией очень эмоциональны, но привыкли подавлять эмоции.

Язва

Обида, раздражение, недовольство и злость превращается в язву. Если человек постоянно прокручивает одни и те же эмоции, испытывая при этом недовольство и грусть, то скорее всего такие эмоции приведут к язвам.

Нейродермит

Подавленные переживания, такие как страх, незащищенность и нужда во внимании – превращаются в нейродермит. Львиная доля дерматологических недугов предполагают трудности во взаимоотношениях с матерью. Не получая в первые дни жизни необходимого внимания и заботы от матери - человек приобретает кожные заболевания.

Астма

И тут тоже все дело в подавленных переживаниях. Агрессия, подавленность, скованность рождают бессознательный страх. Причина недуга – недостаточная любовь к малышу со одного из родителей или же избыток родительского внимания, когда опекой они буквально «душат».

Ревматоидный артрит

Проблемы с суставами проявляются из-за подавленных переживаний – разочарование, обида, горечь, раздражение, дефицит любви. Люди с таким недугом критичны к своему социальному кругу, обладает высокой нравственностью, из-за чего строго относится к себе. Накопившиеся негативные эмоции трансформируются в обиду и гнев.

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