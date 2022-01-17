Не всем зимние прогулки в радость

Несмотря на холодную погоду и снег, многие любят зимние прогулки. Но не все, ведь некоторые после прогулок сталкиваются с покраснением кожи, насморком и слезотечением – типичными симптомами аллергии. Скорее всего – это проявление аллергии на холод. Что это такое – читайте в нашей статье.

Аллергия на холод: что это такое и как проявляется

Холодовая аллергия – это реакция организма на воздействие холода (мороза, снега, дождя ветра). Чаще всего аллергия на холод проявляется покраснениями на теле, поэтому можно встретить название холодовая крапивница. Симптомы аллергии на холод похожи на начинающуюся простуду, поэтому, чтобы правильно их идентифицироваться стоит обратиться к врачу.

Аллергия на холод: симптомы

Покраснение и оттек кожи на открытых участках кожи (чаще всего руки и лицо). Кожа может шелушиться, на ней могут появляться небольшие пузыри.

Насморк, заложенный нос, чихание.

Слезотечение. Глаза могут покраснеть, слезиться, может появиться жжение или резь.

Кашель, одышка.

Припухлость языка, губ.

Боль в области головы, озноб.

Аллергия на холод: лечение и профилактика

Аллергию на холод лечат аналогично с другими аллергиями, чаще всего терапия сводится к профилактическим мерам, а точнее к исключению контакта с провоцирующим фактором – холодом. Пациентам рекомендуют избегать переохлаждений, а, если это все случилось, по приходу домой быстро согреться.

Аллергия на холод: профилактические меры

Избегайте длительных прогулок, когда температура воздуха ниже -10 градусов.

Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей.

Носите шапки, перчатки, шарфы, капюшон, который защищает от ветра.

За полчаса до выхода нанесите защитный крем на кожу и бальзам на губы. Но не используйте увлажняющие крема, поскольку жидкость в их составе может заледенеть на улице и привести к травмам кожи.

Делайте массаж щек и носа – это позволит избежать насморка на улице.

В период обострения аллергии на холод откажитесь от жирных, жаренных, соленых и копченых продуктов.

Употребляйте больше круп, овощей и кисломолочной продукции.

Принимайте витамины, ешьте больше фруктов и овощей.

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