В японских домах нет центрального отопления, а стены достаточно тонкие

Потому местные отлично научились согреваться в холодное время года. А в условиях нестабильной ситуации в Украине, делимся японскими наработками, которые мы тоже можем использовать

Грелки

Фото: pixabay.com

В Японии грелка уже давно стала обязательным атрибутом. Их продают в каждой аптеке, как и у нас. С грелкой даже самые холодные ночи будут много приятнее, а еще ее можно брать в дорогу, если вы собрались ехать куда-то на машине. Если вы не можете найти грелку, то воспользуйтесь простыми бутылками, главное проверить хорошо ли закручивается пробка. Кстати, молодежь отдает предпочтение электрическим одеялам, так что если у вас есть возможность – попробуйте их в регулярном использовании.

Фото: pixabay.com

Еще большим успехом пользуются карманные грелки. В них находится специальное вещество, которое можно активировать и она будет держать тепло несколько часов. Такие грелки кладут в карманы, в обувь и даже воротниковую зону. Такие грелки продаются и в украинских интернет-магазинах.

Многослойность

Фото: pixabay.com

Одежду японцы носят многослойную, и чем больше слоев – тем теплее. Потому старайтесь следовать принципу многослойности, не забывайте утеплять открытые части тела – шею, запястье и щиколотки. Например, если вы носите леггинсы под штаны, то их нужно заправлять в носки, точно также стоит поступать с перчатками и рукавами. Такой нехитрый способ поможет вам долгое время пребывать на улице.

Котацу

Фото: pixabay.com

Котацу, пожалуй, одно из самых гениальных японских изобретений всех времен. По сути, это низкий стол с обогревателе, на который набрасывается одеяло, а поверх одеяла кладется вторая столешница. Идеальное изобретение для чтения в выходные дни.