Аллергией болеют очень многие и лечение этого заболевания долгое сложное и, зачастую, не всегда с ожидаемым результатом. Поэтому об аллергии очень много мифов

Аллергия - болезнь ХХ и уже XXI века, с которой борются во всем мире, но, не всегда успешно. И, с приходом в нашу страну весны, аллергии снова лихорадочно запасаются платками и теми лекарствами, которые могут достать в условиях войны, которую развязала российская федерация 24 февраля 2022 года. Мы собрали самые популярные мифы об этом заболевании и обсудили их с экспертами: заслуженным врачом Украины, заместитель руководителя Центра аллергических заболеваний ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины», д.м.н. Инной Гогунской; детским пульмонологом, детским аллергологом, педиатром, к.м.н. Майя Руселевич.

1. Аллергиками рождаются

На самом деле. Ребенок рождается не с аллергией, а с предрасположенностью к ней, поскольку генетический фактор имеет большое значение в развитии аллергии. Просто такая предрасположенность может проявиться, а может и нет. Если ваши родители страдали аллергией, шанс заболеть у вас выше. Но аллергия может начаться, даже если все ваши родственники здоровы.

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2. Пух тополя вызывает аллергию даже у здоровых людей

На самом деле тополиный пух аллергии не вызывает. Конечно, нам не нравится, когда в глаза попадает пух, но это не причина аллергии. С другой стороны, если сезонная аллергия уже есть, то пух способен усугубить симптомы. Пух раздражает слизистые оболочки чисто механически, а еще он собирает и переносит пыльцу других растений. Пациенты с повышенной чувствительностью к луговым травам могут реагировать на эту пыльцу».

фото: cottonbro: Pexels

Это неправда. Нет такого понятия, как гипоаллергенная кошка или собака. Домашние питомцы являются носителями аллергенов. Чаще всего аллергики реагируют на белок, который содержится в выделениях сальных желез кошек. Если у кота есть шерсть — белок окажется на его шерсти, а если шерсти нет — он будет на коже. Так что аллергия на сфинксов встречается так же часто, как, например, на персидских котов. Хотя попытки по созданию таких животных все время ведутся. Так, Сан-Диего была выведена генно-клонированная кошка, которая лишена главного (мажорного) кошачьего аллергена Fel d 1, поэтому она, якобы, гипоаллергенна. Стоит она порядка 5 тысяч евро и вряд ли продается в Украине.

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4.Алергикам запрещены красные продукты

На самом деле красные фрукты и ягоды могут содержать немного больше гистамина, поэтому у определенных пациентов на них может быть повышенная чувствительность. Но то, что аллергику нельзя все красное – это миф. Белые и зеленые яблоки также могут давать аллергию.

5. Аллергии не будет, если отказаться от продуктов с синтетическими добавками

На самом деле E-добавки — это пищевые добавки, которые бывают как натуральные, так и синтетические, и считаются безопасными. Единственная зарегистрированная аллергическая реакция на E- добавки относится к веществам, полученным из естественных продуктов, которые содержат белки. Этот элемент почти всегда вызывает аллергическую реакцию. Безусловно, современная жизнь фокусируется на необходимости сокращения «искусственных продуктов» и стремления к более «натуральной» жизни или диете. Это привело к необходимости замены синтетических веществ на продукты, сделанные из экстрактов растений и животных жиров, однако это фактически увеличивает риск воздействия аллергенов.