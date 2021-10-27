Ирина Шейк точно знает, что может понравиться ее аудитории

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Супермодель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании Self-Portrait. На кадрах модель позирует в трех образах: мокром трикотаже, белом нежном кружеве и платье-рубашке с глубоким декольте фотографу Харли Вейру. Отметим, что основатель и креативный директор Self-Portrait Хан Чонг сказал, что он не мог представить для этой коллекции кого-то другого. По его словам, у Ирины Шейк «невероятная женская энергетика».

«У нее есть заразительная независимость и ощущение того, кем она является. Ирина олицетворяет разные стороны того, что значит быть женщиной. Именно это я и хотел запечатлеть в новой кампании и коллекции. Ирина романтична и уязвима, но в то же время сильна и чувственна», — поделился создатель и креативный директор Self-Portrait Хан Чонг.

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