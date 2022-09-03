Узнайте, какие 10 самых популярных корейских дорам 2022 года. Смотрите трейлеры!

ТОП-10 самых популярных корейских дорам 2022 года: рейтинг Netflix и трейлеры Netflix

Стриминговый видеосервис Netflix полон корейских дорам. Потоковая платформа является домом для десятков популярных корейских дорам с любимыми актерами и актрисами — от очаровательных романтических комедий до захватывающих детективных сериалов и ужасающих фильмов ужасов.

Читайте также: Самые ожидаемые фильмы и сериалы сентября-2022 от Netflix: трейлеры

За последний год несколько названий выделились и поднялись на вершину рейтинга самых просматриваемых корейских дорам на Netflix. Мы собрали самые популярные корейские дорамы 2022 года от Netflix, которые скрасят ваши вечера.

10. Наш блюз

Романтика сладка и горька, а жизнь полна взлетов и падений в многочисленных историях о людях, которые живут и работают на шумном острове Чеджу.

9. Счастье

Апокалиптический триллер, действие которого происходит во времена, когда инфекционные заболевания стали новой нормой.

8. Завтра

Случайно ставший получеловеком-полудухом, молодой человек нанят компанией мрачных жнецов в подземном мире для выполнения специальных миссий.

7. Прогноз погоды и любви

Офисная мелодрама, изображающая трудовую и личную жизнь людей, работающих в Корейском метеорологическом управлении, жарче тропических ночей и незаменимее местных проливных дождей.

6. Бумажный дом: Корея

Гениальный стратег и люди с разными характерами и способностями, сражающиеся с невероятными переменными и участвующие в беспрецедентной игре с заложниками.

5. Алхимия душ

Судьбы двух людей искажаются из-за «хванхонсула» (души мертвых возвращаются к живым).

4. Двадцать пять, двадцать один

Во времена, когда мечты кажутся недостижимыми, подросток-фехтовальщик преследует большие амбиции и встречает трудолюбивого молодого человека, который стремится наладить свою жизнь заново.

3. Выдающийся прокурор Ву

Об аутичном 27-летнем адвокате. Благодаря своему высокому IQ в 164 балла, впечатляющей памяти и творческому процессу мышления блестящая У Ён У окончила престижную юридическую школу с лучшим результатом в своем классе.

2. Деловое предложение

Под видом своей подруги Ха-ри появляется на свидании вслепую, чтобы отпугнуть его. Но планы рушатся, когда он оказывается ее генеральным директором и делает предложение, от которого она не может отказаться.

1. Все мы мертвы

Средняя школа становится эпицентром вспышки зомби-вируса. Попавшие в ловушку ученики должны пробиться наружу или превратиться в одного из зараженных бешенством.

Вам будет интересно почитать на Ivona: