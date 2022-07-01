Столичные власти назвали пляжи, которые проверили саперы

Пляжный сезон в Киеве: где можно отдыхать у воды unsplash.com

Из-за широкомасштабной агрессии РФ в Украине пляжный сезон в нашей стране существенно отличается от предыдущих. В южных областях Украины запрещено купаться в морях, во многих регионах действуют ограничения на отдых у водоемов и рек. В Киеве в 2022 году официально открывать пляжи не будут. Тем не менее, саперы провели проверку дна всех столичных пляжей и назвали более безопасные места для отдыха горожан.

«С начала проведения нетехнического обследования мест отдыха у воды на территории Киева проверили 32 парка и сквера фактической площадью 252,92 Га», — отметили на Telegram-канале КГВА.

На каких пляжах Киева запрещено купаться?

Совская балка в Соломенском районе

Озеро Голубое в Подольском районе

Осокорки в Дарницком районе

Солнечное в Дарницком районе

Безопасные пляжи Киева:

В Голосеевском районе: Галерный

В Днепровском районе: Молодежный, Веселка, Центральный, Березняки, Райдуга, Тельбин, Довбичка, Лесная, Русановская коса, Русановский канал, Горбачиха

В Оболонском районе: озеро Вербное, залив Наталка, пруд Карачун и Городской, озеро Редкине и пляж Пуща-Водица.

В ГосЧС рассказали, безопасно ли отдыхать на пляжах в Киеве. Об этом сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос в эфире всеукраинского телемарофона.

«В городе Киеве официально не открыт ни один пляж. Поэтому, если люди идут на пляж, нужно посмотреть, есть ли рядом жилой дом или укрытие и они в доступности 2-3 минут смогут укрыться, то тогда можно идти на пляж. Если нет, то мы бы не рекомендовали этого делать», – пояснил Стоволос.

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