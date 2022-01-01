Путешествуем по Европе и не остаемся с пустым кошельком

Пока открыта Европа, можно использовать череду выходных и "смотаться" в Европу. Например, выпить чашечку кофе или глинтвейна. Главное в таком путешествии не обанкротиться и оставить капитал на другие путешествия. Мы подобрали работающие лайхаки - как сэкономить в Европе.

Как сэкономить в зимнем путешествии pinterest.com

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Несколько советов по подготовке

Для того чтобы существенно сэкономить, следует прежде подумать, где именно вы хотите праздновать. И думать нужно уже сейчас. Ранее бронирование поможет купить путевку в разы дешевле. Также можно “урвать“ дешевый билетик на самолет на нужную вам дату.

Когда решились и купили билеты, не лишним будет подумать и о жилье. Самые дешевые и доступные варианты - это хостелы. Но о брони нужно подумать уже сейчас.

Насчет еды, то здесь у каждого предпочтения свои. Если есть возможность взять что-то с собой на первое время - отлично. Нет, значит узнаем ценовую политику и заранее готовим некую сумму для трат на питание и проезд в общественном транспорте. К слову, в Европе он отличается от страны к стране.

Как сэкономить в зимнем путешествии pinterest.com

Куда отправиться на Новый Год в Европе?

Если выбор упал на новогоднюю сказу со снегом, свое внимание следует обратить на красивейшие города Европы, ведь в новогоднюю ночь там происходит настоящее волшебство. Вот некоторые из них:

Гданьск - красивый колоритный польский город, который находится у побережья, в новогоднее время превращается в мерцающее сказочное чудо. Вкусна еда, доброжелательные люди и теплый глинтвейн сделают свое дело и этот Новый год вы запомните надолго. Цена авиабилета на новый год от 460 грн.

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Вильнюс - тихая столица Литвы в ночь Нового года подарит настоящую сказку всем, кто окажется на Кафедральной площади. Именно там будет возвышаться одна из самых красивых новогодних елок мира. Цена авиабилета на новый год от 645 грн.

Прага - столица Чехии придется в самый раз тем, кто ценит новогодние традиции. Именно в новогоднюю ночь на главной площади города можно встретить следующий год в компании друзей, перекусить на ярмарке, выпить традиционных напитков и просто весело провести время. Цена авиабилета на новый год от 799 грн.

Париж - пожалуй, это один из самых романтичных городов мира. И приезжают сюда не только влюбленные, но и просто поклонники прекрасного. Эйфелева башня завораживает своей красотой, а новогодний салют только дополнит общую атмосферу праздника. Цена авиабилета на новый год от 1800 грн.

Как сэкономить в зимнем путешествии pinterest.com

Мюнхен - консервативный немецкий город на Новый год превращается в мерцающее царство. Для тех, кому по нраву активный отдых и развлечения - прямая дорога сюда. И да, в новогоднее время там все буквально живут этими праздниками и дарят отличное настроение всем и каждому. Цена авиабилетов на новый год от 750 грн.

Как можно сэкономить на поездке?

Конечно, в Новогодние праздники меньше всего хочется тратить баснословные суммы на дорогу, проживание и питание. Специально для этого, предлагаем вашему вниманию несколько полезных лайфхаков, как сэкономить на Новый год:

Перелет. Можно заранее зарегистрироваться на множестве сайтов авиакомпаний и туристических операторов и получать рассылку дешевых рейсов. Смотрите и на горящие туры, и не забывайте о раннем бронировании.

Можно заранее зарегистрироваться на множестве сайтов авиакомпаний и туристических операторов и получать рассылку дешевых рейсов. Смотрите и на горящие туры, и не забывайте о раннем бронировании. Переезд. То же самое, что и с перелетом. Много городов можно посетить, приехав туда автобусом или поездом. Некоторые туроператоры предлагают очень выгодные новогодние туры.

То же самое, что и с перелетом. Много городов можно посетить, приехав туда автобусом или поездом. Некоторые туроператоры предлагают очень выгодные новогодние туры. Проживание. Пользуйтесь хостелами или каучсерфингом. А если выбрать автобусный тур, можно свести время для ночевки к минимуму и спать в автобусе или поезде (ночные переезды).

Как сэкономить в зимнем путешествии pinterest.com

Питание. Можно взять немного продуктов с собой, а можно разузнать у местных о недорогих сетевых кафе и кушать по приемлемой цене там.

Можно взять немного продуктов с собой, а можно разузнать у местных о недорогих сетевых кафе и кушать по приемлемой цене там. Культурная программа. На Новый год во всех крупных городах Европы на главных площадях проходят различные торжества. И, конечно, не стоит упускать из виду тот факт, что новогодний традиционный салют будет видно отовсюду.

На Новый год во всех крупных городах Европы на главных площадях проходят различные торжества. И, конечно, не стоит упускать из виду тот факт, что новогодний традиционный салют будет видно отовсюду. Перемещение. Чтобы сэкономить на перемещении, стоит либо купить транспортную карту (она есть во многих городах и позволяет ездить на всем общественном транспорте бесплатно определенное количество времени), взять в аренду автомобиль или велосипед, или же передвигаться пешком.

Как сэкономить в зимнем путешествии pinterest.com

Так, всего несколько простых правил помогут существенно сэкономить средства и не превратить Новый год в праздник трат и расходов. Правильно подходите к вопросу, и тогда Новый год станет веселым, красочным и незабываемым.