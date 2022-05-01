Что запрещается в этот день

Запреты дня 2 мая 2022: что нельзя делать на Иоанна Ветхопещерника freepik.com

Какой церковный праздник сегодня

В понедельник, 2 мая 2022 года, чтут память память преподобного Иоанна Ветхопещерника. Такое прозвище иеромонах получил, потому что жил в Лавре, которая называлась Ветхой.

Что нельзя делать на Иоанна Ветхопещерника 2 мая 2022?

примерять чужую обувь или одежду (вместе с ними можно переманить на себя проблемы хозяина)

много работать, а то тяжелый труд будет преследовать всю жизнь

отказывать в помощи, иначе в трудный момент поддержки ждать будет не от кого

ссориться с семьей — будете всю жизнь ругаться

Традиции и приметы на Иоанна Ветхопещерника 2 мая 2022

В этот день хозяйки развешали на зеленых кустах выполосканные в речной воде новые холсты и рубахи. Благодаря такому ритуалу ткань должна была вобрать в себя силу воды и чистоту первой зелени.

Читайте также: Сальма Хайек впервые появилась на обложке с дочерью: как выглядит 14-летняя Валентина

Существовала и другая традиция, согласно которой новое полотно расстилали в поле, а сверху ставили пирог. При этом нужно было поклониться на все четыре стороны и сказать, что это подарок весне. Люди верили, что после такого обряда весна подарит хороший урожай льна и ржи.

Наши предки в молитвах просили святого Иоанна рассудить споры, уберечь от ограблений или же найти виновных в краже.

Именины 2 мая 2022

По православному календарю День ангела отмечают: Антон, Виктор, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Димитрий, Иван, Пафнутий, Семён, Трифон.

По католическому: Анатолий, Афанасий, Зигмунд.

Другие праздники 2 мая 2022

Мусульманский праздник разговения «Ураза-Байрам»

Международный день ничегонеделания

Международный день Гарри Поттера

День весенних акварелей

Всемирный день тунца

Международный день осведомлённости о цинге

Читайте также: ТОП-15 фильмов и сериалов, где упоминается Чернобыль

1848 — Во Львове создана первая украинская политическая организация — Главная русская рада.

1986 — победив Атлетико (Мадрид) со счетом 3:0, Динамо (Киев) завоевывает Кубок Кубков 1985/86.

2011 — спецслужбы США ликвидировали террориста Усаму бен Ладена.

2014 — Пожар в одесском Доме профсоюзов.

Кто родился 2 мая 2022

1946 — Дэвид Суше, английский актёр театра и кино, наиболее известный по роли Эркюля Пуаро.

Читайте также: Жене Джастина Бибера сделали операцию после микроинсульта

1972 — Дуэйн Джонсон, американский рестлер, музыкант, певец, киноактёр.

1975 — Дэвид Бекхэм, английский футболист, полузащитник.

1983 — Тина Мазе, словенская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка (2014), 4-кратная чемпионка мира.

1985 — Лили Аллен, британская певица, автор песен, актриса, телеведущая, писательница и модельер.

2015 — принцесса Шарлотта Кембриджская, второй ребёнок принца Уильяма, правнучка британской королевы Елизаветы II.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: