Запреты дня 2 мая 2022: что нельзя делать на Иоанна Ветхопещерника
Какой церковный праздник сегодня
В понедельник, 2 мая 2022 года, чтут память память преподобного Иоанна Ветхопещерника. Такое прозвище иеромонах получил, потому что жил в Лавре, которая называлась Ветхой.
Что нельзя делать на Иоанна Ветхопещерника 2 мая 2022?
- примерять чужую обувь или одежду (вместе с ними можно переманить на себя проблемы хозяина)
- много работать, а то тяжелый труд будет преследовать всю жизнь
- отказывать в помощи, иначе в трудный момент поддержки ждать будет не от кого
- ссориться с семьей — будете всю жизнь ругаться
Традиции и приметы на Иоанна Ветхопещерника 2 мая 2022
В этот день хозяйки развешали на зеленых кустах выполосканные в речной воде новые холсты и рубахи. Благодаря такому ритуалу ткань должна была вобрать в себя силу воды и чистоту первой зелени.
Читайте также: Сальма Хайек впервые появилась на обложке с дочерью: как выглядит 14-летняя ВалентинаСуществовала и другая традиция, согласно которой новое полотно расстилали в поле, а сверху ставили пирог. При этом нужно было поклониться на все четыре стороны и сказать, что это подарок весне. Люди верили, что после такого обряда весна подарит хороший урожай льна и ржи.
Наши предки в молитвах просили святого Иоанна рассудить споры, уберечь от ограблений или же найти виновных в краже.
Именины 2 мая 2022
По православному календарю День ангела отмечают: Антон, Виктор, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Димитрий, Иван, Пафнутий, Семён, Трифон.
По католическому: Анатолий, Афанасий, Зигмунд.
Другие праздники 2 мая 2022
- Мусульманский праздник разговения «Ураза-Байрам»
- Международный день ничегонеделания
- Международный день Гарри Поттера
- День весенних акварелей
- Всемирный день тунца
- Международный день осведомлённости о цинге
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1848 — Во Львове создана первая украинская политическая организация — Главная русская рада.
1986 — победив Атлетико (Мадрид) со счетом 3:0, Динамо (Киев) завоевывает Кубок Кубков 1985/86.
2011 — спецслужбы США ликвидировали террориста Усаму бен Ладена.
2014 — Пожар в одесском Доме профсоюзов.
Кто родился 2 мая 2022
1946 — Дэвид Суше, английский актёр театра и кино, наиболее известный по роли Эркюля Пуаро.
Читайте также: Жене Джастина Бибера сделали операцию после микроинсульта1972 — Дуэйн Джонсон, американский рестлер, музыкант, певец, киноактёр.
1975 — Дэвид Бекхэм, английский футболист, полузащитник.
1983 — Тина Мазе, словенская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка (2014), 4-кратная чемпионка мира.
1985 — Лили Аллен, британская певица, автор песен, актриса, телеведущая, писательница и модельер.
2015 — принцесса Шарлотта Кембриджская, второй ребёнок принца Уильяма, правнучка британской королевы Елизаветы II.
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