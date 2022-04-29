Сальма Хайек впервые появилась на обложке с дочерью: как выглядит 14-летняя Валентина
Единственная дочь Сальмы Хайек дебютировала на обложке Vogue
Знаменитая американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек похвасталась первой обложкой глянца, на которой она появилась вместе с единственной дочерью.
Читайте также: Как выглядят дочери известных супермоделей55-летняя звездная мама поделилась в Инстаграм подборкой кадров из фотосессии для майского номера журнала Vogue Mexico, где она запечатлена с 14-летней Валентиной. Автором снимков выступил фотограф Нико Бустос.
«Какой отличный ранний подарок на День матери. Люблю эти красивые фотографии Нико Бустоса и этот особенный момент с моей Валентиной. Спасибо Vogue Mexico!», — подписала Хайек.
Напомним, что отцом Валентины является французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Хайек и Пино зарегистрировали свой брак спустя чуть больше года после рождения совместного ребенка.
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