Единственная дочь Сальмы Хайек дебютировала на обложке Vogue

Сальма Хайек впервые снялась для обложки с дочерью Getty Images

Знаменитая американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек похвасталась первой обложкой глянца, на которой она появилась вместе с единственной дочерью.

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55-летняя звездная мама поделилась в Инстаграм подборкой кадров из фотосессии для майского номера журнала Vogue Mexico, где она запечатлена с 14-летней Валентиной. Автором снимков выступил фотограф Нико Бустос.

«Какой отличный ранний подарок на День матери. Люблю эти красивые фотографии Нико Бустоса и этот особенный момент с моей Валентиной. Спасибо Vogue Mexico!», — подписала Хайек.

Сальма Хайек и ее дочь Валентина снялись для Vogue instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек и ее дочь Валентина снялись для Vogue instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек и ее дочь Валентина снялись для Vogue instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек и ее дочь Валентина снялись для Vogue instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек и ее дочь Валентина снялись для Vogue instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек и ее дочь Валентина снялись для Vogue instagram.com/salmahayek

Напомним, что отцом Валентины является французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Хайек и Пино зарегистрировали свой брак спустя чуть больше года после рождения совместного ребенка.

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