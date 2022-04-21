В поддержку Украины: Сеть поразило фото пасхальных крашанок от литовского дизайнера
Литовский дизайнер Laimės Kūdikis предлагает необычным способом разукрасить пасхальные крашанки
Читайте также: Погода на Пасху-2022 в Украине: прогноз на 24 апреля по областямУже в это воскресенье, 24 апреля, украинцы отметят Пасху — один из самых важных христианских праздников. Даже несмотря на то, что в нашей стране второй месяц идет война, люди стараются придерживаться давних традиций. В день Пасхи на столе обязательно должны быть крашанки и паски — главные символы великого праздника.
Сейчас, как никогда, именно украинская символика пользуется огромной популярностью во всем мире. Литовский дизайнер Laimės Kūdikis поддержала Украину, предложив разукрасить яйца оригинальным способом — надписью «Ой, у лузі», изображениями трактора, подсолнуха и несокрушимого «петушка из Бородянки», которые успели прославиться на весь мир, продемонстрировав стойкость и силу украинцев в борьбе за свободу.
Su šv. Velykom! pic.twitter.com/FBeRKbw6xo— Laimės Kūdikis 🇱🇹❤️🇺🇦 (@LaimesKudikis) April 17, 2022
Мы, в свою очередь, предлагаем также несколько идей, как можно разукрасить пасхальные крашанки в национальном стиле.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Как покрасить яйца на Пасху 2022: ТОП-5 необычных и натуральных способов
- ТОП-5 отличий Пасхи православных и католиков
- Слоёный салат на Пасху
- Творожная паска без яиц с малиновым джемом - рецепт