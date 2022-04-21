Литовский дизайнер Laimės Kūdikis предлагает необычным способом разукрасить пасхальные крашанки

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Уже в это воскресенье, 24 апреля, украинцы отметят Пасху — один из самых важных христианских праздников. Даже несмотря на то, что в нашей стране второй месяц идет война, люди стараются придерживаться давних традиций. В день Пасхи на столе обязательно должны быть крашанки и паски — главные символы великого праздника.

Сейчас, как никогда, именно украинская символика пользуется огромной популярностью во всем мире. Литовский дизайнер Laimės Kūdikis поддержала Украину, предложив разукрасить яйца оригинальным способом — надписью «Ой, у лузі», изображениями трактора, подсолнуха и несокрушимого «петушка из Бородянки», которые успели прославиться на весь мир, продемонстрировав стойкость и силу украинцев в борьбе за свободу.

Мы, в свою очередь, предлагаем также несколько идей, как можно разукрасить пасхальные крашанки в национальном стиле.

Крашанки в украинском стиле depositphotos.com

Крашанки в украинском стиле depositphotos.com

Крашанки в украинском стиле depositphotos.com

Крашанки в украинском стиле, фото: shuba.life

Крашанки в украинском стиле, фото: shuba.life

Крашанки в украинском стиле, фото: shuba.life

Крашанки в украинском стиле, фото: shuba.life

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