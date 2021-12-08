День святого Николая (или день памяти Николая Чудотворца) ежегодно отмечается 19 декабря

Согласно преданиям, святой Николай умел исцелять людей и воскрешать мертвых. Он славился добрыми делами и преданной любовью к Богу. После обретения духовного сана, Николай решил проповедовать. Святой Николай считается покровителем моряков, путешественников, детей и всех нуждающихся. Во время проповедей Николай Чудотворец дарил бедным детям теплую одежду и еду. Интересно и то, что благие дела Николай всегда творил под покровом ночи. Так и появилась традиция делать подарки детям на День святого Николая. По правилам их кладут под подушку или в носок. Послушные детишки получают сладости, игрушки и книги.

Святой Николай дарит подарки pinterest.com

А еще детям дарят «миколайчиков» – сладкие печенья в глазури.

Кстати, именно святой Николай дал начало персонажу Санта-Клаусу!

Творческие наборы для детей

Что дарить детям Сейчас вариантов подарков для детей — множество. Но мы в редакции считаем, что детские подарки должны не только приносить радость, но развивать. Потому собрали ТОП самых полезных подарков с бюджетом до 300 гривен.

Тут выбор огромен. Можно купить и набор самостоятельного разукрашивания елочных игрушек, и выжигатель по дереву с заготовками картинок, и набор для детского маникюра, что особенно порадует девочек. Более маленьким можно дарить творческие наборы с пластилином и инструкцией, или наборы для рисования. Также девочкам можно подарить набор для создания украшений или клатч, который самостоятельно можно разрисовать. ]

Набор для творчества Rozetka.ua

Наборы юных исследователей

Это прекрасный выбор для детей от 8 лет. Тут можно поддержать любой интерес ребенка. Можно купить набор юного палеонтолога - тогда ребенок сможет самостоятельно, как настоящий археолог, добыть из гипсового слитка скелет динозавра.

Раскопки динозавров - отличная идея для подарка Rozetka.ua

Набор для любителей минералов Rozetka.ua

Можно выбрать наборы для изучения минералов, тут тоже придется повести себя, как настоящий исследователь и разобраться в происхождении минералов.

Микроскоп - всегда уместен Rozetka.ua

А еще можно купить микроскоп, тогда вместе с ребенком вы сможете изучать микромир, листья растений и кожицу лука.

Маленькому ученому

Тут тоже есть где разгуляться. Вы можете купить набор юного химика или физика, вырастить кристалл вместе с ребенком, а также приготовить шпионские чернила. Есть наборы по изготовлению в домашних условиях торнадо и вулкана.

Наборы для исследователей Rozetka.ua

Чтобы вы не выбрали, ваш ребенок точно будет счастлив. Добавьте еще сладостей — и радостные детские глаза точно поднимут вам настроение!

Скелеты динозавров - украсят детскую комнату Rozetka.ua

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