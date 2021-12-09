Что подарить взрослому на день Святого Николая
- Для семьи
Если у вас в семье не принято дарить подарки друг-друг на праздник, но вы хотите поменять традицию – то это отличный повод. Устройте праздничный ужин, закажите необычной и интересной еды, приготовьте коктейли, соберитесь вместе за столом. Такой досуг подарит ощущение тепла и радости. Это будет очень эмоциональный подарок, ведь хорошее настроение – дорогого стоит. Если не хотите сидеть дома – то можно сходить на фудкорты или зимние локации. Также можно устроить семейный поход в кино.
Очень важно устраивать друг-другу праздники, не забывать о них в рутине дней.
Мужу можно подарить то, что сделает его счастливым. Постарайтесь разузнать, что есть такого, чего бы ему хотелось получить. Вдруг это шахматы, или шарф, или смешные тапки, а может футболка с любимым героем?
Жене подарки выбирать куда проще. Это может быть поход к косметологу или в камеру сенсорной депривации. Можно подарить новый кошелек, белье или эзотерический набор, например поющую чащу. В любом случае – внимание это самый важный элемент подарка.
- Для друзей
Друзей мы знаем хорошо, потому не составит большого труда придумать классный подарок. Можно купить хороший крем для рук, или смешные часы, или мотивирующий блокнот. Можно выбрать отрывной календарь с подбадривающими фразами на каждый день, или сделать фото-коллаж с памятными для вас фотографиями. Такой подарок будет радовать друга очень долго.
- Для коллег
Коллегам можно дарить маленькие презенты-сувениры, которые покажут ваше расположение и отношение. Это могут быть праздничные штоллены, или календари, которые можно посеять. Так же можно подарить карандаши, в которых есть семена. В любом случае, лучший подарок для коллег – интересные канцтовары.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: