Для семьи

Если у вас в семье не принято дарить подарки друг-друг на праздник, но вы хотите поменять традицию – то это отличный повод. Устройте праздничный ужин, закажите необычной и интересной еды, приготовьте коктейли, соберитесь вместе за столом. Такой досуг подарит ощущение тепла и радости. Это будет очень эмоциональный подарок, ведь хорошее настроение – дорогого стоит. Если не хотите сидеть дома – то можно сходить на фудкорты или зимние локации. Также можно устроить семейный поход в кино.

Очень важно устраивать друг-другу праздники, не забывать о них в рутине дней.

Мужу можно подарить то, что сделает его счастливым. Постарайтесь разузнать, что есть такого, чего бы ему хотелось получить. Вдруг это шахматы, или шарф, или смешные тапки, а может футболка с любимым героем?

Жене подарки выбирать куда проще. Это может быть поход к косметологу или в камеру сенсорной депривации. Можно подарить новый кошелек, белье или эзотерический набор, например поющую чащу. В любом случае – внимание это самый важный элемент подарка.

Что подарить взрослому на день Святого Николая pixabay.com

Для друзей

Друзей мы знаем хорошо, потому не составит большого труда придумать классный подарок. Можно купить хороший крем для рук, или смешные часы, или мотивирующий блокнот. Можно выбрать отрывной календарь с подбадривающими фразами на каждый день, или сделать фото-коллаж с памятными для вас фотографиями. Такой подарок будет радовать друга очень долго.

Для коллег

Коллегам можно дарить маленькие презенты-сувениры, которые покажут ваше расположение и отношение. Это могут быть праздничные штоллены, или календари, которые можно посеять. Так же можно подарить карандаши, в которых есть семена. В любом случае, лучший подарок для коллег – интересные канцтовары.

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