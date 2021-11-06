Давление общество оказывает не только на женщин

Ноябрь – самый праздничный день для мужчин, ведь в этом месяце дважды отмечают их день. Ivona решила разобраться, когда празднуют День мужчин в Украине и мире, а также какие стереотипы влияют на качество жизни представителей так называемого сильного пола.

День мужчины: когда отмечают

Всемирный день мужчин отмечают ежегодно в первую субботу ноября, в 2021 году его празднуют 6 ноября. Праздник учредил Михаил Горбачев, его инициативу поддержала ООН. Однако этот праздник не получил мировой известности, а отмечают его в основном в постсоветских странах.

А 19 ноября отмечают Международный день мужчин. Этот праздник учредили в 1999 году в Тринидад и Тобаго и отмечают в 50-ти странах. Цель праздника – борьба с дискриминацией, а также забота о мужском здоровье. Пока дата 19 ноября не сильно популярна в Украине.

Сегодня Ivona решила рассказать о распространенных стереотипах о мужчинах, которые сильно вредят.

«Мужчины не плачут»

Самые распространенный стереотип о парнях, мужчинах и даже мальчиках, который очень пагубно сказывается на их здоровье. Дело в том, что запрет проявлять эмоции делает человека менее счастливым. Поскольку нельзя одни эмоции зажать, а другие наоборот проявлять на полную катушку, мужчинам приходится отказываться и от негативных эмоций, и от позитивных. По словам психологом, из-за этого мужчины могут дойти до домашнего насилия или алкоголизма.

Мужчина-мачо

Еще один стереотип касается количества партнерш, которое якобы должен иметь мужчина для подтверждения своей крутости и статусности. На самом деле каждый человек должен сам решать, сколько сексуального опыта ему необходимо. Количество либидо, которым обладает человек, лимитировано. Поэтому, если тратить всю жизненную энергию за погоней за очередной юбкой, можно «просесть» в других сферах.

Маскулинность

Желание доказать, что ты настоящий мужчина в любой ситуации, где этого даже не требуется, может быть неприятной и даже причинять боль. Такие мужчины давят комплиментами, грубо настаивают заплатить за женщину в ресторане, зарабатывать больше женщины во чтобы то не стало. На самом деле такое поведение присуще мальчику, который пытается доказать, что он взрослый мужчина. А если пытается доказать, значит не ощущает себя таковым.

«Мужчина должен все проблемы решать самостоятельно»

Мужчины не привыкли делиться своими проблемами, в том числе и со здоровьем. И если к семейному врачу мужчина еще может заглянуть, то к психологам и к психотерапевтам – вряд ли. Если взять статистику Великобритании, то мужчины там совершают в три раза больше самоубийств, чем женщины. Поэтому там создали кампанию Heads Up, которая направлена на то, чтобы убедить мужчин, что психическое здоровье не менее важно, чем физическое.

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