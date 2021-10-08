Яйца не просто универсальный продукт и предмет философских споров, но и продукт который имеет свой личный праздник

А история праздника такова: в 1996 году Международная яичная комиссия объявила, что пора начать праздновать всемирный «яичный» праздник. И праздник этот будет каждую вторую пятницу октября. По мнению комиссии есть не менее дюжины причин для этого события. Ведь многие страны непосредственно связаны с производством яичной продукции.

С точки зрения эволюции - яйцо это основа любой жизни. А вот в во многих космогонических мифах яйцо является символом мироздания. В зороастризме бог Ахурамазда, творец мир усилием мысли, боролся за яйцо с демоном Ангра-Майнью — главой сил тьмы. В древнегреческой мифологии из яйца вылупилась Елена Троянская.

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Но давайте таки узнаем, как приготовить идеальное яйцо:

Лучшие яйца те, которые полежали

Не смотря на то что мы стремимся выбирать всегда свежие упаковки яиц, но для приготовления вкрутую лучше подходят яйца полежавшие пару-тройку дней.

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Чтобы лучше чистились

Яйца нужно запускать сразу в кипящую воду. Это главный секрет хорошо отделяющейся скорлупы. Если запустить яйца в холодную воду и поставить на плиту, то вы знаете какой будет результат.

Яйца на пару — вы пробовали?

Если готовить яйца на пару, то можно вообще не думать о правильной интенсивности кипения и не понижать температуру после повторного закипания воды. Всё сразу будет идеально.

После варки охладить

После варки яйца нужно поместить в очень холодную воду. Они должны охлаждаться в холодной воде около 15 минут, а в идеале — пробыть в холодильнике всю ночь, прежде чем быть съеденными.

Правильная чистка

Чистить яйца удобнее под струёй прохладной воды, предварительно разбив скорлупу по всей поверхности яйца.

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