Какого питомца выбрать, чтобы не только обрести верного друга, но и соответствовать веяниям моды?

1. Декоративные хрюшки

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2. Модницы шиншиллы

В последние годы мини-пигги, или декоративные свинки, считаются самыми модными домашними животными. Такие свинки весят всего 8-12 кг, а в длину вырастают до 35 см. Эти питомцы очень обаятельны и общительны, они сильно привыкают к хозяину и легко поддаются дрессировке. Свинки обладают отменным аппетитом и очень аккуратны в быту. Живут питомцы до 30 лет. Если Вы решите завести такого друга, то потратите не менее $1000 на покупку.

В дикой природе шиншиллы сейчас встречаются очень редко, но сегодня они считаются одними из самых модных домашних животных. Эти милашки с огромными глазами очень общительны и легко идут на контакт. Еще шиншиллы любят поесть и нужно внимательно следить за их рационом. Основную часть времени шиншиллы, как истинные модницы, тратят на самих себя – моются и прихорашиваются. Поэтому зверьки всегда чистенькие и аккуратные. Стоят питомцы примерно $500.

3. Декоративные кролики

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4. Хорек-кладоискатель

Мини-кролики очень общительны и впечатлительны. Они любят проводить время с хозяином, но остро реагируют на малейшую грубость – сразу обижено прячутся в домик. Именно благодаря приятному характеру и привлекательному внешнему виду декоративные кролики считаются одними из самых модных домашних животных. К тому же уход за ними не требует много времени.

Хорек, пожалуй, самое веселое и неугомонное домашнее животное. Он вечно чем-то занят и не позволяет себе расслабиться ни на минуту. Если Вы решили завести хорька, то Вам придется избавиться от комнатных растений, ведь любимое увлечение питомца – поиск кладов в кадках с землей. Но зато с хорьком никогда не соскучишься. Стоит такой питомец около $500.

5. Длинногривая лошадка

Шетландские пони – это миниатюрные лошадки, которые отличаются покладистым нравом и добродушием. Главное украшение этого питомца – густая длинная грива и роскошный шелковистый хвост. Шетландские пони невысокие – до 60 см в холке, и весят не более 100 кг. Их легко дрессировать, к тому же на лошадке могут кататься маленькие дети. Конечно, к покупке пони следует хорошо подготовиться – обустроить комфортное жилье и место для прогулок. Стоит миниатюрная лошадка около $10 тыс.

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