Когда и где можно будет увидеть работы Герт Дойч и Инге Морат?

Dymchuk Gallery совместно с Австрийским культурным форумом представляют выставку двух знаковых фотографов ХХ века — Герт Дойч и Инге Морат. Проект проходит в рамках программы "Calliope Austria", которая освещает вклад женщин в искусство, культуру и науку.



На выставке два фотографа вступают в визуальный диалог: их жизненные линии ненадолго пересеклись в 1950-х годах. Обеим женщинам удалось заявить о себе в профессии, где до сих пор преобладали мужчины. Они работали на важнейшие имиджевые СМИ в свое время: Герт Дойч — на английский журнал Picture Post, а Инге Морат — на французское агентство Magnum. Обе были приверженками гуманистической и просветительской традиции документальной фотографии. Основное внимание в работе обе посвятили образу человека в его культурной среде.

в Киеве откроется выставка знаковых фотографов ХХ века Герти Дойч и Инге Морат пресс-служба

в Киеве откроется выставка знаковых фотографов ХХ века Герти Дойч и Инге Морат пресс-служба

Из большого количества работ обоих фотографов, которые находятся в архиве австрийской галереи FOTOHOF, кураторы отобрали для выставки только портреты женщин. Их объединили попарно — по одной фотографии от каждого — и теперь фотографы будто вступают в воображаемый диалог об образе женщины. Обе художницы выбрали путь открытого и глубоко чувствительного изображение женщины, которое становится еще более четким в этих сравнениях.

в Киеве откроется выставка знаковых фотографов ХХ века Герти Дойч и Инге Морат пресс-служба

(* 1908 в Вене, † 1979 в Леминґтон Спа, Великобритания) — фотограф, жила и работала в Австрии и Англии. В период с 1937 до начала 1960-х годов она подготовила многочисленные фоторепортажи для журналов Picture Post, Nova, Holiday, Queen, Harper's Bazaar, The Tatler и швейцарских журналов Atlantis und L'Oeil. Всю ее художественное наследие можно найти в архиве FOTOHOF.(* 1923 в Граце, † 2002г. в Нью-Йорке) — документалистка, австро-американский фотограф. С 1953 года работала в Magnum. Она путешествовала в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию (1956), вдоль Дуная (1957 и 1958), в Мексику, Тунис, Австрию, Чехословакию, Италию, Германию и США.

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