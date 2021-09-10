«Женщины о женщинах»: в Киеве откроется выставка знаковых фотографов ХХ века
Dymchuk Gallery совместно с Австрийским культурным форумом представляют выставку двух знаковых фотографов ХХ века — Герт Дойч и Инге Морат. Проект проходит в рамках программы "Calliope Austria", которая освещает вклад женщин в искусство, культуру и науку.
На выставке два фотографа вступают в визуальный диалог: их жизненные линии ненадолго пересеклись в 1950-х годах. Обеим женщинам удалось заявить о себе в профессии, где до сих пор преобладали мужчины. Они работали на важнейшие имиджевые СМИ в свое время: Герт Дойч — на английский журнал Picture Post, а Инге Морат — на французское агентство Magnum. Обе были приверженками гуманистической и просветительской традиции документальной фотографии. Основное внимание в работе обе посвятили образу человека в его культурной среде.
Из большого количества работ обоих фотографов, которые находятся в архиве австрийской галереи FOTOHOF, кураторы отобрали для выставки только портреты женщин. Их объединили попарно — по одной фотографии от каждого — и теперь фотографы будто вступают в воображаемый диалог об образе женщины. Обе художницы выбрали путь открытого и глубоко чувствительного изображение женщины, которое становится еще более четким в этих сравнениях.
Открытие выставки состоится 16 сентября в 19:00 при участии австрийского куратора Курта Кайндля и дочери Герт Дойч — британской писательницы и переводчицы Аманды Хопкинсон.
Биография
Герт Дойч (* 1908 в Вене, † 1979 в Леминґтон Спа, Великобритания) — фотограф, жила и работала в Австрии и Англии. В период с 1937 до начала 1960-х годов она подготовила многочисленные фоторепортажи для журналов Picture Post, Nova, Holiday, Queen, Harper's Bazaar, The Tatler и швейцарских журналов Atlantis und L'Oeil. Всю ее художественное наследие можно найти в архиве FOTOHOF.
Инге Морат (* 1923 в Граце, † 2002г. в Нью-Йорке) — документалистка, австро-американский фотограф. С 1953 года работала в Magnum. Она путешествовала в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию (1956), вдоль Дуная (1957 и 1958), в Мексику, Тунис, Австрию, Чехословакию, Италию, Германию и США.
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