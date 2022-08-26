Что под запретом в субботу, 27 августа

Запреты дня 27 августа 2022: что нельзя делать на Михеев день freepik.com

В субботу, 27 августа 2022 года, православная церковь почитает святого пророка Михея Морасфитянина. В народном календаре праздник получил названия «Михей», «Михеев день», «Михей Тиховей», «Камнеклад» и «Камнерез».

Что нельзя делать на Михеев день 27 августа 2022?

заниматься выпечкой

ходить на рыбалку

пить алкоголь (это сулит бедность и нищету)

спорить, ругаться

лениться, иначе вы накличете на себя беду

девушкам ходить в лес в одиночестве

Приметы и поверья на Михеев день 27 августа 2022

27 августа завершался Успенский пост. Людям разрешалось употреблять мясо и устраивать шумные праздники. Именно поэтому с Михея начиналась пора свадеб. Парни засылали сватов к любимым девушкам, если хотели успеть жениться до конца года.

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Также в этот день почитали каменщиков и других работников, которые занимались стройкой домов, храмов и различных крепостей. Именно по этой причине 27 августа еще называют «Камнеклад» и «Камнерез».

На Михеев день особое внимание обращали на ветер. Так, северный говорил о том, что рожь уродится. Ветра с других сторон обещали затяжные дожди. Сильный ветер 27 августа предвещал холодный сентябрь, а тихий — сухую и солнечную осень.

Существовали и другие погодные приметы на Михеев день:

Журавли 27 августа улетают в теплые края — скоро мороз придет.

Алая заря поутру - будет сильный ветер.

Новолуние в этот день говорит о кардинальной перемене погоды.

Листья тополя 27 августа покрылись влагой — к дождю.

Ясный день на Михея — стоит ждать ветряной осени.

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Именины 27 августа 2022

По православному церковному календарю именины отмечают Аркадий, Владимир, Алексей, Ева, Матвей, Феодосий, Федор, Михей, Василий, Евдокия, Александр, Николай, Елевферий, Лукий, Маркелл, Симеон, Урсикий.

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