Запреты дня 23 июля 2022: что нельзя делать на Антония Громоносца
В субботу, 23 июля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Антония Киево-Печерского. В народе праздник получил названия: «Антониев день», «Антоний Громоносец», «Антоний Рясочник» и «Антоний Печерский».
Что нельзя делать на Антония Громоносца 23 июля 2022?
- Ругаться
- Носить грязную одежду
- Гулять возле водоемов
- Стричь волосы
- Подметать в доме и убирать на подворье
Приметы и поверья на Антония Громоносца 23 июля 2022
Читайте также: Муж Русланы Писанки сообщил, где состоятся похороны, и назвал причину смерти актрисыНаши предки заметили, что в день памяти Антония часто бывают грозы. Именно поэтому преподобный получил прозвище Громонесец. Кроме того, его еще называли Рясочником по той причине, что в этот день было принято собирать ряску в корзины с помощью вил и кормить ею домашнюю птицу. Также ряску использовали в качестве удобрения.
В народе бытовало поверье, согласно которому в местах скопления этого растения водятся русалки. Поэтому люди старались не забирать всю ряску, чтобы мифическим существам было из чего вязать одежду.
В этот день люди наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.
- Если утром 23 июля трава сухая — то вечером будет дождь.
- Утренний туман стелется по воде — к хорошей погоде.
- На Антония много ряски на воде — к удачному году.
- Гроза ночью — к хорошей погоде.
- Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье — к жаре.
- Стебли картофеля высоко подняты — к солнечной погоде, поникли — к дождю.
- Радуга в первой половине дня — к сильному ветру.
- Бабочек не видно — к дождю.
- Улитки на деревья залезли — к ливню.
- Жабы выползли на траву и сильно жалят мухи — к дождю.
- Лягушки не сидят в водоеме, а скачут на берегу — день будет ясным и теплым.
Другие праздники 23 июля 2022
- День дачника
- День работника торговли
- День заливной тоски
- Всемирный день китов и дельфинов
- Международный день бла-бла-бла
- День жмурок с ярким светом
- День кондитерской посыпки
- День синдрома Шегрена
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По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Антон, Даниил, Петр.
По католическому — Бригида, Аполлинария.
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