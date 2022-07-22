В субботу, 23 июля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Антония Киево-Печерского. В народе праздник получил названия: «Антониев день», «Антоний Громоносец», «Антоний Рясочник» и «Антоний Печерский».

Что нельзя делать на Антония Громоносца 23 июля 2022?

  • Ругаться
  • Носить грязную одежду
  • Гулять возле водоемов
  • Стричь волосы
  • Подметать в доме и убирать на подворье

Приметы и поверья на Антония Громоносца 23 июля 2022

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Наши предки заметили, что в день памяти Антония часто бывают грозы. Именно поэтому преподобный получил прозвище Громонесец. Кроме того, его еще называли Рясочником по той причине, что в этот день было принято собирать ряску в корзины с помощью вил и кормить ею домашнюю птицу. Также ряску использовали в качестве удобрения.

В народе бытовало поверье, согласно которому в местах скопления этого растения водятся русалки. Поэтому люди старались не забирать всю ряску, чтобы мифическим существам было из чего вязать одежду.

В этот день люди наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.

  • Если утром 23 июля трава сухая — то вечером будет дождь.
  • Утренний туман стелется по воде — к хорошей погоде.
  • На Антония много ряски на воде — к удачному году.
  • Гроза ночью — к хорошей погоде.
  • Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье — к жаре.
  • Стебли картофеля высоко подняты — к солнечной погоде, поникли — к дождю.
  • Радуга в первой половине дня — к сильному ветру.
  • Бабочек не видно — к дождю.
  • Улитки на деревья залезли — к ливню.
  • Жабы выползли на траву и сильно жалят мухи — к дождю.
  • Лягушки не сидят в водоеме, а скачут на берегу — день будет ясным и теплым.

Другие праздники 23 июля 2022

  • День дачника
  • День работника торговли
  • День заливной тоски
  • Всемирный день китов и дельфинов
  • Международный день бла-бла-бла
  • День жмурок с ярким светом
  • День кондитерской посыпки
  • День синдрома Шегрена

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Именины 23 июля

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Антон, Даниил, Петр.

По католическому — Бригида, Аполлинария.

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