Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу

Запреты дня 23 июля 2022: что нельзя делать на Антония Громоносца freepik.com

В субботу, 23 июля 2022 года, православные христиане чтут память преподобного Антония Киево-Печерского. В народе праздник получил названия: «Антониев день», «Антоний Громоносец», «Антоний Рясочник» и «Антоний Печерский».

Что нельзя делать на Антония Громоносца 23 июля 2022?

Ругаться

Носить грязную одежду

Гулять возле водоемов

Стричь волосы

Подметать в доме и убирать на подворье

Приметы и поверья на Антония Громоносца 23 июля 2022

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Наши предки заметили, что в день памяти Антония часто бывают грозы. Именно поэтому преподобный получил прозвище Громонесец. Кроме того, его еще называли Рясочником по той причине, что в этот день было принято собирать ряску в корзины с помощью вил и кормить ею домашнюю птицу. Также ряску использовали в качестве удобрения.

В народе бытовало поверье, согласно которому в местах скопления этого растения водятся русалки. Поэтому люди старались не забирать всю ряску, чтобы мифическим существам было из чего вязать одежду.

В этот день люди наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.

Если утром 23 июля трава сухая — то вечером будет дождь.

Утренний туман стелется по воде — к хорошей погоде.

На Антония много ряски на воде — к удачному году.

Гроза ночью — к хорошей погоде.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье — к жаре.

Стебли картофеля высоко подняты — к солнечной погоде, поникли — к дождю.

Радуга в первой половине дня — к сильному ветру.

Бабочек не видно — к дождю.

Улитки на деревья залезли — к ливню.

Жабы выползли на траву и сильно жалят мухи — к дождю.

Лягушки не сидят в водоеме, а скачут на берегу — день будет ясным и теплым.

Другие праздники 23 июля 2022

День дачника

День работника торговли

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Международный день бла-бла-бла

День жмурок с ярким светом

День кондитерской посыпки

День синдрома Шегрена

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр, Антон, Даниил, Петр.

По католическому — Бригида, Аполлинария.

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