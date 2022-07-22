Их лучше не подпускать к плите

Женщинам, рожденным под этими тремя знаками зодиака, не суждено стать идеальной хозяйкой. А все потому, что от природы им не дано кулинарных талантов. Рассказываем, кто не умеет и не любит готовить.

Лев

Читайте также: Муж Русланы Писанки сообщил, где состоятся похороны, и назвал причину смерти актрисы

Водолей

Львы считают, что любые занятия по дому, в том числе и приготовление пищи, — пустая трата времени. Уж лучше заработать деньги и потратить их на походы в кафе и рестораны. Если же Львам все-таки приходиться стать у плиты, то их блюда получаются пресными и невкусными.

Представители этого знака редко готовят, потому что считают, что не созданы для кулинарии. Окружающих Водолеи уверяют, что бутерброды с колбасой — их потолок. Но главная причина, почему Водолеи даже не пытаются научиться готовить — это нелюбовь к уборке и мытью посуды.

Стрелец

Рутина «убивает» эмоциональное состояния женщин-Стрельцов. Они активны и могут справиться с любыми видами нагрузки, но вот с кухней у представителей знака не сложилось. Они могут что-то приготовить, только когда уж очень хочется кушать, а рядом нет человека, на которого можно переложить готовку.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: