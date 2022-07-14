Какой сегодня церковный праздник

В пятницю, 15 июля 2022 года, почитают славянскую богину Берегиню. С приходом православного христианства ее образ смешался с образом Богоматери, поэтому в этот день также чествовали «Матушку Сырую Богородицу».

Что нельзя делать на День Берегини 15 июля 2022?

  • Лениться
  • Ссориться
  • Переезжать

Приметы и поверья на День Берегини 15 июля 2022

Наши предки представляли Берегиню в образе белоствольной березы. Поэтому, в этот день незамужние девушки отправлялись в лес, поклонялись дереву и просили у него счастья в любви. Кроме того, в старину Берегинями также называли речных русалок.

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Считалось, что 15 июля можно было приворожить возлюбленного. Для этого девушки брали небольшую ветку березы и в тайно оставляли ее на пороге понравившегося парня. Как только суженый перешагнет через ветку, девушке нужно было подобрать ее и спрятать в сухом месте, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет».

15 июля люди откладывали важные дела, особенно сенокос. Утром они шли в лес, в поле и на речку и оставляли там в качестве дара для Берегини расшитые полотенца и угощения.

Также в этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшее время.

  • Западный ветер 15 июля предвещал дожди.
  • Если на Берегиню cазан начинал плескаться, то это к теплой и ясной погоде.
  • Первые желтые листья на деревьях говорили о том, что оcень будет ранней.
  • Утром по воде туман стелется — к хорошей погоде.
  • В муравейниках открыты ходы — к засухе, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.
  • Много мошек в воздухе кружит — к ливню.

Другие праздники 15 июля 2022

  • День украинских миротворцев
  • День смотрения на фонари
  • День рисования углём
  • Всемирный день навыков молодёжи
  • День благотворительности социальных сетей
  • День военного эколога
  • День рождения маргарина

Именины 15 июля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Фотий и Ювеналий.

По католическому —  Владимир, Генрих.

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