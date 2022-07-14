ЕВС продолжает «расширять» песенный конкурс на другие континенты

Евровидение впервые состоится в одной из стран Латинской Америки ©ebu.ch

Создатели Евровидения планируют запустить аналог песенного конкурса в Латинской Америке. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского вещательного союза.

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Такое решение приняли, исходя из того, что в Латинской Америке живет наибольшее число фанатов Евровидения среди не участвующих стран. Например, конкурс 2022 года, в котором победила украинская группа Kalush Orchestra, собрал огромное количество просмотров на YouTube в Аргентине, Бразилии, Чили и Мексике.

Продюсировать шоу будут Кристер Бьоркман из Voxovation и продюсеры Американского песенного конкурса и Евровидения в Канаде Андерс Ленхофф, Ола Мельциг, Питер Сеттман и Грег Липстон. В ближайшее время они начнут поиск города-организатора Евровидения в Латинской Америке.

Напомним, что ЕВС объявил о политике расширения Евровидения на другие континенты несколько лет назад. Так, в 2015 году постоянным участником конкурса стала Австралия. 9 мая 2022 года в США впервые состоялся финал Конкурса американской песни (American Song Contest), где победу одержала представительница штата Оклахома AleXa. А в 2023 году своя версия Евровидения появится и в Канаде.

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