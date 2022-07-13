Почему этот день считается женским праздником

Запреты дня 14 июля 2022: что нельзя делать на День святых Кузьмы и Демьяна freepik.com

В четверг, 14 июля 2022 года, православная церковь чтит память святых мучеников и чудотворцев Космы и Дамиана. В народе этот день получил несколько названий: День Кузьмы и Демьяна, Летние кузьминки и Женский праздник.

Что нельзя делать в День святых Кузьмы и Демьяна 14 июля 2022?

Женщинам нельзя выполнять тяжелую работу

ссориться

женщинам запрещалось грустить

тратить много денег

завидовать

Приметы и поверья в День святых Кузьмы и Демьяна 14 июля 2022

В этот период у наших предков продолжалась сенокосная пора. 14 июля вся семья с утра отправлялась на работу в луг или поле. Также собирали малину и крыжовник. А вечером устраивали народные гулянья с песнями и танцами.

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Кроме того, в этот день отмечался Женский праздник. Представительницы прекрасного пола отказывались от тяжелого труда и проводили 14 июля в шумной компании своих подруг, соседок или родственниц.

Существовала традиция, по которой женщины угощали различными блюдами нищих странников. Считалось, что в их образе на землю спускались святые Косма и Дамиан, чтобы помочь людям что-то отремонтировать.

Также в этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы спрогнозировать ее на ближайшие дни и месяцы.

Так, западный ветер предвещал дожди.

Красноватый серп луны обещал ветер, а если концы серпа затупились, то это к ливню.

14 июля на деревьях появились желтые листья — к ранней осени.

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились — к сильной грозе.

Свеча тускло горит — будет дождь.

Сорока кричит — будет продолжительный зной.

Мыши во льне вьют гнезда — зимой будет много снега.

Другие праздники 14 июля 2022

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День придумывания 27 слов на букву О

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Международный день небинарных людей

Именины 14 июля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Ангелина, Дамиан (Демьян), Кузьма (Косма), Никодим, Пётр, Константин.

По католическому — Камилл.

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