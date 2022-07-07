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Запреты дня 8 июля 2022: что нельзя делать на Петра и Февронию freepik.com

В пятницу, 8 июля 2022 года, православная церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. В народе они считались покровителями любви и семьи.

Что нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля 2022?

заниматься выпечкой или другими блюдами из теста

ссориться со второй половинкой

шить

гадать

переезжать

купаться в водоемах

Приметы и поверья в день Петра и Февронии 8 июля 2022

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День Петра и Февронии ранее считался славянским аналогом Дня Святого Валентина. Наши предки в этот день старались как можно больше времени провести с самыми близкими. Люди верили, что сватовство 8 июля принесет влюбленной паре счастливый брак. А вот венчаться в этот день запрещалось.

По традиции, 8 июля ходили в храм. Супруги молились Петру и Февронии о счастье и благополучии в семье, одинокие люди — о встрече со второй половинкой, а бездетные пары — о появлении первенца.

Февронию еще называли Русальницей. В этот день запрещалось купаться в реках и озерах, чтобы обитатели вод не утащили в пучину.

Погодные приметы на Петра и Февронию:

Если 8 июля стоит жара, то последующие сорок дней тоже будут жаркими.

Если в этот день много осота, то зима будет холодной.

Свиньи и мыши начали есть сено — покос будет плохим.

Если рассада хорошо пьет воду — в дни сенокоса будет сухая погода. Если плохо — наоборот, к дождю.

Другие праздники 8 июля 2022

Всемирный день жареного мяса

День семьи в Украине

День обнаруженных заначек

День семьи, любви и верности

День общения со вселенной

День «Снова стань ребёнком»

Всемирный день борьбы с аллергией

Всемирный день разоблачений

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Константин, Леонид, Пётр, Фёдор, Давид.

По католическому — Альжбета, Евгений, Прокоп.

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