Запреты дня 8 июля 2022: что нельзя делать на Петра и Февронию
В пятницу, 8 июля 2022 года, православная церковь чтит память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. В народе они считались покровителями любви и семьи.
Что нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля 2022?
- заниматься выпечкой или другими блюдами из теста
- ссориться со второй половинкой
- шить
- гадать
- переезжать
- купаться в водоемах
Приметы и поверья в день Петра и Февронии 8 июля 2022
Читайте также: На зависть Пэрис: Ники Хилтон в третий раз стала мамойДень Петра и Февронии ранее считался славянским аналогом Дня Святого Валентина. Наши предки в этот день старались как можно больше времени провести с самыми близкими. Люди верили, что сватовство 8 июля принесет влюбленной паре счастливый брак. А вот венчаться в этот день запрещалось.
По традиции, 8 июля ходили в храм. Супруги молились Петру и Февронии о счастье и благополучии в семье, одинокие люди — о встрече со второй половинкой, а бездетные пары — о появлении первенца.
Февронию еще называли Русальницей. В этот день запрещалось купаться в реках и озерах, чтобы обитатели вод не утащили в пучину.
Погодные приметы на Петра и Февронию:
- Если 8 июля стоит жара, то последующие сорок дней тоже будут жаркими.
- Если в этот день много осота, то зима будет холодной.
- Свиньи и мыши начали есть сено — покос будет плохим.
- Если рассада хорошо пьет воду — в дни сенокоса будет сухая погода. Если плохо — наоборот, к дождю.
Другие праздники 8 июля 2022
- Всемирный день жареного мяса
- День семьи в Украине
- День обнаруженных заначек
- День семьи, любви и верности
- День общения со вселенной
- День «Снова стань ребёнком»
- Всемирный день борьбы с аллергией
- Всемирный день разоблачений
Читайте также: Брэд Питт заявил, что страдает от редкого недугаИменины 8 июля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Константин, Леонид, Пётр, Фёдор, Давид.
По католическому — Альжбета, Евгений, Прокоп.
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