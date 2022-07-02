Запреты дня 3 июля 2022: что нельзя делать на Мефодия
В воскресенье, 3 июля 2022 года, православная церковь чтит память священномученика Мефодия, eпископа Патарского. В народе святого прозвали Перепелятником.
Что нельзя делать на Мефодия Перепелятника 3 июля 2022?
- Ссориться с близкими
- Выбрасывать остатки со стола
- Завидовать
- выносить мусор и выбрасывать хлам из дому
Приметы и поверья на Мефодия Перепелятника 3 июля 2022
В этот день наши предки заканчивали работу в полях и огородах. Мужчины с раннего утра выходили на охоту. Считалось, что если на Мефодия хозяин вернется с добычей в виде перепелов, то в доме будет большой достаток и материальное благополучие. Мясо другой птицы 3 июля старались избегать.
Читайте также: 41-летний Том Хиддлстон впервые станет отцомСвятого Мефодия также называли Погодоуказателем, а 3 июля — Паутинным днем. Все из-за того, что в этот день по поведению пауков прогнозировали погоду на ближайшее время. Так, если паук активно плетет паутину, то вскоре погода улучшится. Если насекомое, наоборот, не расставляет сетей — то будет дождь или буря. По воздуху летают паутинки — к удачной охоте.
Существовали и другие приметы на Мефодия Перепелятника:
- Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.
- Муравьи прячутся на Мефодия — к сильным ветрам.
- Перепела кричат, не умолкая — к дождю.
- Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем холоднее будет зима.
- Лебеди кричат вечером — к непогоде.
- Где в этот день ухает сова, там вскоре может случиться пожар.
- Жабы в траве прячутся — быть дождю.
- Сова на крышу дома села — к финансовым неприятностям.
Другие праздники 3 июля 2022
- День тайной дружбы
- День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины
- День работников морского и речного флота Украины
- Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов
- День «Держитесь подальше от солнца»
- День благодарности воздушному кондиционеру
- Международный день бросания камня
Именины 3 июля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.
По католическому — Анатолий, Гиацинт, Фома.
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