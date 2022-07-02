В воскресенье, 3 июля 2022 года, православная церковь чтит память священномученика Мефодия, eпископа Патарского. В народе святого прозвали Перепелятником.

Что нельзя делать на Мефодия Перепелятника 3 июля 2022?

  • Ссориться с близкими
  • Выбрасывать остатки со стола
  • Завидовать
  • выносить мусор и выбрасывать хлам из дому

Приметы и поверья на Мефодия Перепелятника 3 июля 2022

В этот день наши предки заканчивали работу в полях и огородах. Мужчины с раннего утра выходили на охоту. Считалось, что если на Мефодия хозяин вернется с добычей в виде перепелов, то в доме будет большой достаток и материальное благополучие. Мясо другой птицы 3 июля старались избегать.

Читайте также: 41-летний Том Хиддлстон впервые станет отцом

Святого Мефодия также называли Погодоуказателем, а 3 июля — Паутинным днем. Все из-за того, что в этот день по поведению пауков прогнозировали погоду на ближайшее время. Так, если паук активно плетет паутину, то вскоре погода улучшится. Если насекомое, наоборот, не расставляет сетей — то будет дождь или буря. По воздуху летают паутинки — к удачной охоте.

Существовали и другие приметы на Мефодия Перепелятника:

  • Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.
  • Муравьи прячутся на Мефодия — к сильным ветрам.
  • Перепела кричат, не умолкая — к дождю.
  • Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем холоднее будет зима.
  • Лебеди кричат вечером — к непогоде.
  • Где в этот день ухает сова, там вскоре может случиться пожар.
  • Жабы в траве прячутся — быть дождю.
  • Сова на крышу дома села — к финансовым неприятностям.

Другие праздники 3 июля 2022

  • День тайной дружбы
  • День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины
  • День работников морского и речного флота Украины
  • Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов
  • День «Держитесь подальше от солнца»
  • День благодарности воздушному кондиционеру
  • Международный день бросания камня

Именины 3 июля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.

По католическому — Анатолий, Гиацинт, Фома.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Читайте Ivona.ua в Google News