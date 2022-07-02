Чем занимались нащи предки в этот день

Запреты дня 3 июля 2022: что нельзя делать на Мефодия pixabay.com

В воскресенье, 3 июля 2022 года, православная церковь чтит память священномученика Мефодия, eпископа Патарского. В народе святого прозвали Перепелятником.

Что нельзя делать на Мефодия Перепелятника 3 июля 2022?

Ссориться с близкими

Выбрасывать остатки со стола

Завидовать

выносить мусор и выбрасывать хлам из дому

Приметы и поверья на Мефодия Перепелятника 3 июля 2022

В этот день наши предки заканчивали работу в полях и огородах. Мужчины с раннего утра выходили на охоту. Считалось, что если на Мефодия хозяин вернется с добычей в виде перепелов, то в доме будет большой достаток и материальное благополучие. Мясо другой птицы 3 июля старались избегать.

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Святого Мефодия также называли Погодоуказателем, а 3 июля — Паутинным днем. Все из-за того, что в этот день по поведению пауков прогнозировали погоду на ближайшее время. Так, если паук активно плетет паутину, то вскоре погода улучшится. Если насекомое, наоборот, не расставляет сетей — то будет дождь или буря. По воздуху летают паутинки — к удачной охоте.

Существовали и другие приметы на Мефодия Перепелятника:

Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.

Муравьи прячутся на Мефодия — к сильным ветрам.

Перепела кричат, не умолкая — к дождю.

Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем холоднее будет зима.

Лебеди кричат вечером — к непогоде.

Где в этот день ухает сова, там вскоре может случиться пожар.

Жабы в траве прячутся — быть дождю.

Сова на крышу дома села — к финансовым неприятностям.

Другие праздники 3 июля 2022

День тайной дружбы

День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины

День работников морского и речного флота Украины

Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов

День «Держитесь подальше от солнца»

День благодарности воздушному кондиционеру

Международный день бросания камня

Именины 3 июля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.

По католическому — Анатолий, Гиацинт, Фома.

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