Чего категорически нельзя делать в субботу

Запреты дня 2 июля 2022: что нельзя делать на Зосима Пчельника pixabay.com

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В субботу,, православная церковь вспоминает праведные дела святого мученика Зосимы Аполлониадского. В народе верили, что Зосима очень близок к Богу, который поручил ему ухаживать за пчелами.

Что нельзя делать на Зосима Пчельника 2 июля 2022?

тревожить пчел

переедать и есть еду животного происхождения

грустить

жаловаться

одалживать что-то и давать в долг

ссориться

Приметы и поверья на Зосима Пчельника 2 июля 2022

Наши предки говорили, что именно со 2 июля начинается сильная жара. В этот день начинал дозревать хлеб, а пчелы запасались медом. В старину, эти насекомые считались божьими угодниками, ведь они давали людям воск для свечей.

По поведению пчел на Зосима прогнозировали погоду на ближайшее время.

Если в этот день они прятались в ульи, то это предвещало дождь.

Если же 2 июля насекомые немного вялые и сонные, то будут заморозки.

Пчелы сидят на стенках ульев — день будет жарким.

Злые и жалящие пчелы — к засухе.

Другие праздники 2 июля 2022

Международный день Днепра

Всемирный день собаки

Праздник трезвенников и язвенников

День сюрпризов

Всемирный день НЛО

Международный день спортивного журналиста

Международный день плевания вишнёвыми косточками

Международный день кооперативов

Именины 2 июля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечает Иван.

По католическому — Мария и Урбан.

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