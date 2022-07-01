Какой сегодня церковный праздник

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В субботу, 2 июля 2022 года, православная церковь вспоминает праведные дела святого мученика Зосимы Аполлониадского. В народе верили, что Зосима очень близок к Богу, который поручил ему ухаживать за пчелами.

Что нельзя делать на Зосима Пчельника 2 июля 2022?

  • тревожить пчел
  • переедать и есть еду животного происхождения
  • грустить
  • жаловаться
  • одалживать что-то и давать в долг
  • ссориться

Приметы и поверья на Зосима Пчельника 2 июля 2022

Наши предки говорили, что именно со 2 июля начинается сильная жара. В этот день начинал дозревать хлеб, а пчелы запасались медом. В старину, эти насекомые считались божьими угодниками, ведь они давали людям воск для свечей.

По поведению пчел на Зосима прогнозировали погоду на ближайшее время.

  • Если в этот день они прятались в ульи, то это предвещало дождь.
  • Если же 2 июля насекомые немного вялые и сонные, то будут заморозки.
  • Пчелы сидят на стенках ульев — день будет жарким.
  • Злые и жалящие пчелы — к засухе.

Другие праздники 2 июля 2022

  • Международный день Днепра
  • Всемирный день собаки
  • Праздник трезвенников и язвенников
  • День сюрпризов  
  • Всемирный день НЛО
  • Международный день спортивного журналиста
  • Международный день плевания вишнёвыми косточками
  • Международный день кооперативов

Именины 2 июля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечает Иван.

По католическому — Мария и Урбан.

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