Запреты дня 2 июля 2022: что нельзя делать на Зосима Пчельника
Чего категорически нельзя делать в субботу
Какой сегодня церковный праздник
Читайте также: 41-летний Том Хиддлстон впервые станет отцомВ субботу, 2 июля 2022 года, православная церковь вспоминает праведные дела святого мученика Зосимы Аполлониадского. В народе верили, что Зосима очень близок к Богу, который поручил ему ухаживать за пчелами.
Что нельзя делать на Зосима Пчельника 2 июля 2022?
- тревожить пчел
- переедать и есть еду животного происхождения
- грустить
- жаловаться
- одалживать что-то и давать в долг
- ссориться
Приметы и поверья на Зосима Пчельника 2 июля 2022
Наши предки говорили, что именно со 2 июля начинается сильная жара. В этот день начинал дозревать хлеб, а пчелы запасались медом. В старину, эти насекомые считались божьими угодниками, ведь они давали людям воск для свечей.
По поведению пчел на Зосима прогнозировали погоду на ближайшее время.
- Если в этот день они прятались в ульи, то это предвещало дождь.
- Если же 2 июля насекомые немного вялые и сонные, то будут заморозки.
- Пчелы сидят на стенках ульев — день будет жарким.
- Злые и жалящие пчелы — к засухе.
Другие праздники 2 июля 2022
- Международный день Днепра
- Всемирный день собаки
- Праздник трезвенников и язвенников
- День сюрпризов
- Всемирный день НЛО
- Международный день спортивного журналиста
- Международный день плевания вишнёвыми косточками
- Международный день кооперативов
Именины 2 июля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечает Иван.
По католическому — Мария и Урбан.
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