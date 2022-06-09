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В пятницу, 10 июня 2022 года, православные христиане почитают память преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского. В народе святого считали сторожем маленьких гусят, поэтому он получил прозвище Гусятник.

Что нельзя делать на Никиту Гусятника 10 июня 2022?

  • переедать, иначе будут материальные проблемы
  • ссориться — семью неудачи и неприятности будут сопровождать весь год
  • хвастаться — будут мелкие неурядицы в работе и личной жизни
  • ругать маленьких детей — они могут стать легкой добычей нечистой силы
  • звать гостей — они могут унести с собой домашнее счастье и уют
  • оставлять двери и окна открытыми в полдень

Приметы и поверья на Никиту Гусятника 10 июня 2022

В этот день наши предки читали молитву преподобному Никите перед тем, как выгнать гусят на свежий выпас. Кроме того, к святому обращались за помощью те, кого преследовали неудачи, болезни и бедность.

По народным приметам, на Никиту Гусятника нужно было задобрить водяного, чтобы он не забирал домашних птиц. Для этого наши предки бросали в водоем тушку самого лучшего гуся. При этом голову несли домой, чтобы домовой не обнаружил пропажи птицы.

Также этот день прозвали Полудницей в честь духов, внешне похожих на женщин. Они летали над полями и завлекали работающих. Если разозлить духов, то они сожгут поля.

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Люди боялись встречи с полудницами, поэтому 10 июня запрещалось выходить в поле и открывать окна и двери в домах. Считалось, что полудницы хотят лишить мужчин силы.

Другие праздники 10 июня 2022

  • Всемирный день мороженого
  • День рождения шариковой ручки
  • День поперхальщиков
  • День разрисованных ладоней
  • Всемирный день ремесленничества
  • Всемирный день модерна
  • Международный день геральдики 

Именины 10 июня 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита, Денис, Дмитрий, Захар, Николай, Макар, Павел.

По католическому — Малгожата и Богумил.

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