Запреты дня 10 июня 2022: что нельзя делать на Никиту Гусятника
Читайте также: Советник Зеленского Роднянский разводится со звездой «Ранеток» из-за войныВ пятницу, 10 июня 2022 года, православные христиане почитают память преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского. В народе святого считали сторожем маленьких гусят, поэтому он получил прозвище Гусятник.
Что нельзя делать на Никиту Гусятника 10 июня 2022?
- переедать, иначе будут материальные проблемы
- ссориться — семью неудачи и неприятности будут сопровождать весь год
- хвастаться — будут мелкие неурядицы в работе и личной жизни
- ругать маленьких детей — они могут стать легкой добычей нечистой силы
- звать гостей — они могут унести с собой домашнее счастье и уют
- оставлять двери и окна открытыми в полдень
Приметы и поверья на Никиту Гусятника 10 июня 2022
В этот день наши предки читали молитву преподобному Никите перед тем, как выгнать гусят на свежий выпас. Кроме того, к святому обращались за помощью те, кого преследовали неудачи, болезни и бедность.
По народным приметам, на Никиту Гусятника нужно было задобрить водяного, чтобы он не забирал домашних птиц. Для этого наши предки бросали в водоем тушку самого лучшего гуся. При этом голову несли домой, чтобы домовой не обнаружил пропажи птицы.
Также этот день прозвали Полудницей в честь духов, внешне похожих на женщин. Они летали над полями и завлекали работающих. Если разозлить духов, то они сожгут поля.
Читайте также: ТОП-3 знака зодиака, которые умеют хранить чужие секретыЛюди боялись встречи с полудницами, поэтому 10 июня запрещалось выходить в поле и открывать окна и двери в домах. Считалось, что полудницы хотят лишить мужчин силы.
Другие праздники 10 июня 2022
- Всемирный день мороженого
- День рождения шариковой ручки
- День поперхальщиков
- День разрисованных ладоней
- Всемирный день ремесленничества
- Всемирный день модерна
- Международный день геральдики
Именины 10 июня 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита, Денис, Дмитрий, Захар, Николай, Макар, Павел.
По католическому — Малгожата и Богумил.
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