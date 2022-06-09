От каких дел стоит отказаться в пятницу, 10 июня

Запреты дня 10 июня 2022: что нельзя делать на Никиту Гусятника freepik.com

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В пятницу,, православные христиане почитают память преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского. В народе святого считали сторожем маленьких гусят, поэтому он получил прозвище Гусятник.

Что нельзя делать на Никиту Гусятника 10 июня 2022?

переедать, иначе будут материальные проблемы

ссориться — семью неудачи и неприятности будут сопровождать весь год

хвастаться — будут мелкие неурядицы в работе и личной жизни

ругать маленьких детей — они могут стать легкой добычей нечистой силы

звать гостей — они могут унести с собой домашнее счастье и уют

оставлять двери и окна открытыми в полдень

Приметы и поверья на Никиту Гусятника 10 июня 2022

В этот день наши предки читали молитву преподобному Никите перед тем, как выгнать гусят на свежий выпас. Кроме того, к святому обращались за помощью те, кого преследовали неудачи, болезни и бедность.

По народным приметам, на Никиту Гусятника нужно было задобрить водяного, чтобы он не забирал домашних птиц. Для этого наши предки бросали в водоем тушку самого лучшего гуся. При этом голову несли домой, чтобы домовой не обнаружил пропажи птицы.

Также этот день прозвали Полудницей в честь духов, внешне похожих на женщин. Они летали над полями и завлекали работающих. Если разозлить духов, то они сожгут поля.

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Люди боялись встречи с полудницами, поэтому 10 июня запрещалось выходить в поле и открывать окна и двери в домах. Считалось, что полудницы хотят лишить мужчин силы.

Другие праздники 10 июня 2022

Всемирный день мороженого

День рождения шариковой ручки

День поперхальщиков

День разрисованных ладоней

Всемирный день ремесленничества

Всемирный день модерна

Международный день геральдики

Именины 10 июня 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Евтихий, Еликонида, Елладий, Игнат (Игнатий), Никита, Денис, Дмитрий, Захар, Николай, Макар, Павел.

По католическому — Малгожата и Богумил.

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