Запреты дня 9 июня 2022: что нельзя делать в Федорин день
Какой церковный праздник сегодня
В четверг, 9 июня 2022 года, православные христиане чтут память мученицы Феодоры Александрийской. В народе праздник получил название Федорин день.
Что нельзя делать на Федорин день 9 июня 2022?
- ссориться — можно навлечь на себя беду
- подметать дом веником — вместе с мусором дом покинет благополучие
- лениться и откладывать работу на потом, иначе будет плохой урожай
Приметы и поверья на Федорин день 9 июня 2022
Читайте также: Кто из мировых звезд и королевских семей решил приютить украинских беженцевВ старину этот день считался не самым удачным для женщин, которые любили сплетничать. Наши предки верили, что святая Феодора подслушивает все разговори (особенно женские), и навлекает беду на сплетников. Поэтому 9 июня женщины старались не сболтнуть лишнего своим подругам, не сквернословить и не ругать никого.
В народе говорили, что на Феодору «все сделанное вернется сторицей, а прогулянное — сорницей». Люди непременно в этот день много работали на поле и в огороде, чтобы заслужить хороший урожай.
Существовало и несколько погодных примет на 9 июня. Если на восходе солнца очень душно в этот день, то вскоре будет дождь. Облачная погода днем, но к вечеру тучи пропали — примета того, что завтрашний день будет ясным.
Другие праздники 9 июня 2022
- Международный день друзей
- День пускания мыльных пузырей
- День Дональда Дака
- Международный день архивов
- Славянский праздник «Семик» (Зелёные святки)
- День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
- День Кораллового треугольника
- Международный день кельтского искусства
- Всемирный день аккредитации
- Всемирный день антифосфолипидного синдрома
- День южноамериканского футбола
Читайте также: Голливудская звезда Милла Йовович записала видеообращение к украинскому народуИменины 9 июня 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анастасия, Иван, Иванна, Иона, Киприан, Нил, Фёдор, Феодора.
По католическому — Пелагея, Фелициан, Диана, Людмила.
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