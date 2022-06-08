Какой церковный праздник сегодня

В четверг, 9 июня 2022 года, православные христиане чтут память мученицы Феодоры Александрийской. В народе праздник получил название Федорин день.

Что нельзя делать на Федорин день 9 июня 2022?

  • ссориться — можно навлечь на себя беду
  • подметать дом веником — вместе с мусором дом покинет благополучие
  • лениться и откладывать работу на потом, иначе будет плохой урожай

Приметы и поверья на Федорин день 9 июня 2022

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В старину этот день считался не самым удачным для женщин, которые любили сплетничать. Наши предки верили, что святая Феодора подслушивает все разговори (особенно женские), и навлекает беду на сплетников. Поэтому 9 июня женщины старались не сболтнуть лишнего своим подругам, не сквернословить и не ругать никого.

В народе говорили, что на Феодору «все сделанное вернется сторицей, а прогулянное — сорницей». Люди непременно в этот день много работали на поле и в огороде, чтобы заслужить хороший урожай.

Существовало и несколько погодных примет на 9 июня. Если на восходе солнца очень душно в этот день, то вскоре будет дождь. Облачная погода днем, но к вечеру тучи пропали — примета того, что завтрашний день будет ясным.

Другие праздники 9 июня 2022

  • Международный день друзей
  • День пускания мыльных пузырей
  • День Дональда Дака
  • Международный день архивов
  • Славянский праздник «Семик» (Зелёные святки)
  • День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
  • День Кораллового треугольника
  • Международный день кельтского искусства
  • Всемирный день аккредитации
  • Всемирный день антифосфолипидного синдрома
  • День южноамериканского футбола

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Именины 9 июня 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анастасия, Иван, Иванна, Иона, Киприан, Нил, Фёдор, Феодора.

По католическому — Пелагея, Фелициан, Диана, Людмила.

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