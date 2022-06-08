Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг

Запреты дня 9 июня 2022: что нельзя делать в Федорин день freepik.com

Какой церковный праздник сегодня

В четверг, 9 июня 2022 года, православные христиане чтут память мученицы Феодоры Александрийской. В народе праздник получил название Федорин день.

Что нельзя делать на Федорин день 9 июня 2022?

ссориться — можно навлечь на себя беду

подметать дом веником — вместе с мусором дом покинет благополучие

лениться и откладывать работу на потом, иначе будет плохой урожай

Приметы и поверья на Федорин день 9 июня 2022

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В старину этот день считался не самым удачным для женщин, которые любили сплетничать. Наши предки верили, что святая Феодора подслушивает все разговори (особенно женские), и навлекает беду на сплетников. Поэтому 9 июня женщины старались не сболтнуть лишнего своим подругам, не сквернословить и не ругать никого.

В народе говорили, что на Феодору «все сделанное вернется сторицей, а прогулянное — сорницей». Люди непременно в этот день много работали на поле и в огороде, чтобы заслужить хороший урожай.

Существовало и несколько погодных примет на 9 июня. Если на восходе солнца очень душно в этот день, то вскоре будет дождь. Облачная погода днем, но к вечеру тучи пропали — примета того, что завтрашний день будет ясным.

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По православному церковному календарю День ангела отмечают: Анастасия, Иван, Иванна, Иона, Киприан, Нил, Фёдор, Феодора.

По католическому — Пелагея, Фелициан, Диана, Людмила.

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