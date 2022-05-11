Запреты дня 12 мая 2022: что нельзя делать в День девяти мучеников
Читайте также: Евровидение-2022: результаты первого полуфиналаВ четверг, 12 мая 2022 года, православные христиане чтут память святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. В народе этот праздник называют Днем девяти мучеников или Днем девяти целителей.
Что нельзя делать 12 мая 2022?
- сидеть дома, иначе можно заболеть
- завидовать – мученики накажут болезнью
- делиться планами на будущее - возникнут непредвиденные обстоятельства
- окунаться в водоемы с головой - Водяной может схватить за волосы и утащить в свое царство
- просеивать муку, иначе начнете терять зрение
- делать амулеты и обереги от болезней
Приметы и поверья на 12 мая 2022
В этот день наши предки молились святым мученикам, чтобы они помогли вылечиться от физических и душевных заболеваний, а также остановили эпидемии. Люди произносили специальный заговор от девяти напастей: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».
12 мая собирали травы. Считалось, что в этот день они обладают целебной силой и могут побороть самые тяжелые болезни.
Читайте также: Россиянкам могут навсегда запретить участвовать в «Мисс Вселенная»: подробностиВ полдень люди выходили на дорогу, чтобы получить заряд здоровья на ближайший год от теплого ветра.
Наши предки верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, обязательно заболеет. И наоборот, ясный день подарит здоровье тем, кто проведет этот день на солнце.
Другие праздники 12 мая 2022
- Международный день медицинской сестры
- День ежиного сопения
- День синдрома хронической усталости
- День экологического образования
- День памяти девяти святых мучеников Кизических
- Международный день осведомлённости о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях
- День осведомлённости о фибромиалгии
- Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите
- День памяти преподобного Мемнона Чудотворца
Именины 12 мая 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Артём, Василий, Иван, Федот, Филимон.
По католическому – Доминик, Панкратий.
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