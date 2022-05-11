Что запрещается в четверг, 12 мая.

Запреты дня 12 мая 2022: что нельзя делать в День девяти мучеников freepik.com

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В четверг,, православные христиане чтут память святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. В народе этот праздник называют Днем девяти мучеников или Днем девяти целителей.

Что нельзя делать 12 мая 2022?

сидеть дома, иначе можно заболеть

завидовать – мученики накажут болезнью

делиться планами на будущее - возникнут непредвиденные обстоятельства

окунаться в водоемы с головой - Водяной может схватить за волосы и утащить в свое царство

просеивать муку, иначе начнете терять зрение

делать амулеты и обереги от болезней

Приметы и поверья на 12 мая 2022

В этот день наши предки молились святым мученикам, чтобы они помогли вылечиться от физических и душевных заболеваний, а также остановили эпидемии. Люди произносили специальный заговор от девяти напастей: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».

12 мая собирали травы. Считалось, что в этот день они обладают целебной силой и могут побороть самые тяжелые болезни.

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В полдень люди выходили на дорогу, чтобы получить заряд здоровья на ближайший год от теплого ветра.

Наши предки верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, обязательно заболеет. И наоборот, ясный день подарит здоровье тем, кто проведет этот день на солнце.

Другие праздники 12 мая 2022

Международный день медицинской сестры

День ежиного сопения

День синдрома хронической усталости

День экологического образования

День памяти девяти святых мучеников Кизических

Международный день осведомлённости о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях

День осведомлённости о фибромиалгии

Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите

День памяти преподобного Мемнона Чудотворца

Именины 12 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Артём, Василий, Иван, Федот, Филимон.

По католическому – Доминик, Панкратий.

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