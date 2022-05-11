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В четверг, 12 мая 2022 года, православные христиане чтут память святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. В народе этот праздник называют Днем девяти мучеников или Днем девяти целителей.

Что нельзя делать 12 мая 2022?

  • сидеть дома, иначе можно заболеть
  • завидовать – мученики накажут болезнью
  • делиться планами на будущее - возникнут непредвиденные обстоятельства
  • окунаться в водоемы с головой - Водяной может схватить за волосы и утащить в свое царство
  • просеивать муку, иначе начнете терять зрение
  • делать амулеты и обереги от болезней 

Приметы и поверья на 12 мая 2022

В этот день наши предки молились святым мученикам, чтобы они помогли вылечиться от физических и душевных заболеваний, а также остановили эпидемии. Люди произносили специальный заговор от девяти напастей: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».

12 мая собирали травы. Считалось, что в этот день они обладают целебной силой и могут побороть самые тяжелые болезни.

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В полдень люди выходили на дорогу, чтобы получить заряд здоровья на ближайший год от теплого ветра.

Наши предки верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, обязательно заболеет. И наоборот, ясный день подарит здоровье тем, кто проведет этот день на солнце.

Другие праздники 12 мая 2022

  • Международный день медицинской сестры
  • День ежиного сопения
  • День синдрома хронической усталости
  • День экологического образования
  • День памяти девяти святых мучеников Кизических
  • Международный день осведомлённости о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях
  • День осведомлённости о фибромиалгии
  • Международный день осведомлённости о миалгическом энцефаломиелите
  • День памяти преподобного Мемнона Чудотворца

Именины 12 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Артём, Василий, Иван, Федот, Филимон.

По католическому – Доминик, Панкратий.

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