В субботу, 7 мая 2022 года, православные христиане чтут память одного из Никомедийских мучеников — святого Евсевия.

Что нельзя делать на Евсеев день 7 мая 2022?

  • плакать, грустить, думать о плохом
  • употреблять алкогольные и энергетические напитки
  • вечером выносить мусор
  • ругаться и браниться
  • заключать сделки и делать крупные вложения
  • ревновать 
  • проводить день в тишине
  • отказываться от посевных работ, труда на огороде, в саду
  • лежать на земле

Приметы и поверья на Евсеев день 7 мая 2022

В народе этот день еще называли «Евсей — овсы отсей» по той причине, что к 7 мая обычно оканчивали посев овса. Считалось, что если посеять до Евсеевого дня, то урожайность культуры будет высокой.

В некоторых регионах, люди накрывали «овсяный стол», чтобы урожай овса удался на славу. Хозяйка готовила различные блюда с добавлением овса: хлеб, печенье, блины, кашу и даже кисель. К столу приглашали соседей и проходящих мимо в этот день.

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В старину верили, что в Евсеев день к людям может пристать «маята» - состояние, когда человек часто болеет и притягивает неприятности. Поэтому 7 мая запрещалось лежать на земле. Нужно было выпить и умыться святой водой.

По погоде в этот день узнавали, какой будет погода на ближайшие месяцы. Дождливый день говорил о том, что пока не стоит что-то сажать, иначе будет много сорной травы. Золотой закат обещал, что в ближайшие дни осадков не предвещается. Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. Низкие облака над горизонтом — ожидайте сильный ветер и грозы. Также считалось, что с 7 мая может быть еще 12 заморозков.

А о том, каким в текущем году будет урожай узнавали по следующих народных приметах. Так, если много комаров, то будет хороший урожай овса. Если на березе 7 мая появился цвет, то пришло время сеять овсянку. А если в этот день еще не зацвела калина, то пока не стоит сеять поздние яровые.

Другие праздники 7 мая 2022

  • День радио
  • День распахнутых окон
  • День травы
  • Всемирный день голого садовода
  • Международный день астрономии
  • День уличного музыканта
  • День пиво-понга
  • Всемирный день сирот СПИДа
  • Всемирный день лабиринта
  • День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого
  • День пилатеса
  • Международный день беспилотника
  • Международный день скрапбукинга
  • День памяти святого мученика Саввы Стратилата
  • Международный день леди-райдеров

Именины 7 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Лонгин, Неон, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Регина.

По католическому – Людмила, Венедикт, Людомир.

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