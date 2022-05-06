Запреты дня 7 мая 2022: что нельзя делать на Евсеев день
В субботу, 7 мая 2022 года, православные христиане чтут память одного из Никомедийских мучеников — святого Евсевия.
Что нельзя делать на Евсеев день 7 мая 2022?
- плакать, грустить, думать о плохом
- употреблять алкогольные и энергетические напитки
- вечером выносить мусор
- ругаться и браниться
- заключать сделки и делать крупные вложения
- ревновать
- проводить день в тишине
- отказываться от посевных работ, труда на огороде, в саду
- лежать на земле
Приметы и поверья на Евсеев день 7 мая 2022
В народе этот день еще называли «Евсей — овсы отсей» по той причине, что к 7 мая обычно оканчивали посев овса. Считалось, что если посеять до Евсеевого дня, то урожайность культуры будет высокой.
В некоторых регионах, люди накрывали «овсяный стол», чтобы урожай овса удался на славу. Хозяйка готовила различные блюда с добавлением овса: хлеб, печенье, блины, кашу и даже кисель. К столу приглашали соседей и проходящих мимо в этот день.
Читайте также: Жена Кошевого рассекретила, как ее сестры из Ялты отреагировали на войнуВ старину верили, что в Евсеев день к людям может пристать «маята» - состояние, когда человек часто болеет и притягивает неприятности. Поэтому 7 мая запрещалось лежать на земле. Нужно было выпить и умыться святой водой.
По погоде в этот день узнавали, какой будет погода на ближайшие месяцы. Дождливый день говорил о том, что пока не стоит что-то сажать, иначе будет много сорной травы. Золотой закат обещал, что в ближайшие дни осадков не предвещается. Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. Низкие облака над горизонтом — ожидайте сильный ветер и грозы. Также считалось, что с 7 мая может быть еще 12 заморозков.
А о том, каким в текущем году будет урожай узнавали по следующих народных приметах. Так, если много комаров, то будет хороший урожай овса. Если на березе 7 мая появился цвет, то пришло время сеять овсянку. А если в этот день еще не зацвела калина, то пока не стоит сеять поздние яровые.
Другие праздники 7 мая 2022
- День радио
- День распахнутых окон
- День травы
- Всемирный день голого садовода
- Международный день астрономии
- День уличного музыканта
- День пиво-понга
- Всемирный день сирот СПИДа
- Всемирный день лабиринта
- День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого
- День пилатеса
- Международный день беспилотника
- Международный день скрапбукинга
- День памяти святого мученика Саввы Стратилата
- Международный день леди-райдеров
Именины 7 мая 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Лонгин, Неон, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Регина.
По католическому – Людмила, Венедикт, Людомир.
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