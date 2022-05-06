Чего категорически нельзя делать в пятницу, 7 мая

Запреты дня 7 мая 2022: что нельзя делать на Евсеев день freepik.com

В субботу, 7 мая 2022 года, православные христиане чтут память одного из Никомедийских мучеников — святого Евсевия.

Что нельзя делать на Евсеев день 7 мая 2022?

плакать, грустить, думать о плохом

употреблять алкогольные и энергетические напитки

вечером выносить мусор

ругаться и браниться

заключать сделки и делать крупные вложения

ревновать

проводить день в тишине

отказываться от посевных работ, труда на огороде, в саду

лежать на земле

Приметы и поверья на Евсеев день 7 мая 2022

В народе этот день еще называли «Евсей — овсы отсей» по той причине, что к 7 мая обычно оканчивали посев овса. Считалось, что если посеять до Евсеевого дня, то урожайность культуры будет высокой.

В некоторых регионах, люди накрывали «овсяный стол», чтобы урожай овса удался на славу. Хозяйка готовила различные блюда с добавлением овса: хлеб, печенье, блины, кашу и даже кисель. К столу приглашали соседей и проходящих мимо в этот день.

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В старину верили, что в Евсеев день к людям может пристать «маята» - состояние, когда человек часто болеет и притягивает неприятности. Поэтому 7 мая запрещалось лежать на земле. Нужно было выпить и умыться святой водой.

По погоде в этот день узнавали, какой будет погода на ближайшие месяцы. Дождливый день говорил о том, что пока не стоит что-то сажать, иначе будет много сорной травы. Золотой закат обещал, что в ближайшие дни осадков не предвещается. Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. Низкие облака над горизонтом — ожидайте сильный ветер и грозы. Также считалось, что с 7 мая может быть еще 12 заморозков.

А о том, каким в текущем году будет урожай узнавали по следующих народных приметах. Так, если много комаров, то будет хороший урожай овса. Если на березе 7 мая появился цвет, то пришло время сеять овсянку. А если в этот день еще не зацвела калина, то пока не стоит сеять поздние яровые.

Другие праздники 7 мая 2022

День радио

День распахнутых окон

День травы

Всемирный день голого садовода

Международный день астрономии

День уличного музыканта

День пиво-понга

Всемирный день сирот СПИДа

Всемирный день лабиринта

День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого

День пилатеса

Международный день беспилотника

Международный день скрапбукинга

День памяти святого мученика Саввы Стратилата

Международный день леди-райдеров

Именины 7 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Лонгин, Неон, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Регина.

По католическому – Людмила, Венедикт, Людомир.

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