Запреты дня 6 мая 2022: что нельзя делать на Юрьев день
В пятницу, 6 мая 2022 года, православные христиане чтут память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе этот день называют Юрьевым или Егорьевым (Егорий Вешний). Согласно легенде, святой победил лютого змея, убив его копьем. Георгий считается покровителем животных и земледелия.
Что нельзя делать на Юрьев день 6 мая 2022?
- вязать и даже прикасаться к шерстяным ниткам
- ругаться и ссориться
- заниматься садоводством
- плакать на рассвете
- отказывать в помощи
- расчесывать волосы
Приметы и поверья на Юрьев день 6 мая 2022
В Юрьев день почитали главных помощников святого — пастухов. 6 мая люди приносили им подарки в виде денег и угощений. Также, в народе верили, что, облив в этот день пастуха водой, можно призвать дождь.
Читайте также: Звезда «Дневников вампира» Кэт Грэм помолвлена: что известно о ее женихе6 мая рано утром умывались росой. Считалось, что на Юрьев день она обладала целебными свойствами.
Женщины 6 мая не стригли волосы и даже не расчесывали их. Согласно народному поверью, расчесанные на святого Георгия волосы станут слабыми и вскоре начнут выпадать.
Также в этот день почитали домашних животных. 6 мая хозяева пекли для них специальный пирог.
Существует множество примет о погоде на Юрьев день. Так, если 6 мая идет сильный дождь, то скоро много травы вырастет. Также дождь обещал урожай злаков и неурожай гречки.
Теплая погода на Юрьев день говорила о том, что лето будет ранним. А сильный ветер и пасмурный день предвещали плохую погоду на длительное время. Южный ветер — к богатому урожаю, а северный — к ранним заморозкам осенью. Снег, град или иней обещали урожай гречихи. А утренняя роса предвещала, что уродится просо.
Комары в стаи сбиваются 6 мая — к потеплению. Много жуков на Юрьев день — лето будет солнечным и ясным.
Другие праздники 6 мая 2022
- Международный день против диеты
- Международный день белого вина «Совиньон Блан»
- Славянский день Даждьбога
- Международный день тубы
- День работающих матерей
- День украинской пехоты
Именины 6 мая 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Гликерий, Егор, Иван, Лазарь, Протолеон, Юрий.
По католическому – Джерард, Доменик, Евод, Екатерина, Люциус, Мария, Петронакс.
Памятные даты, годовщины и события 6 мая
1833 — в США сделали первый стальной плуг.
1840 — официальная дата выпуска в обращение первой в истории почтовой марки («Чёрный пенни»).
1889 — в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.
1902 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе, близ Рангуна, потерпело крушение судно «Каморта». Число погибших составило 655 человек.
1910 — Георг V становится королём Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии.
1950 — 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж.
1987 — на самолете Ан-124 установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км).
1991 — Украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см.
1994 — Торжественно открыт тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией — Евротоннель.
1998 — новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.
2002 — основана американская компания SpaceX.
Кто родился 6 мая
1856 — Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.
1902 — Александра Деревская, мать-героиня Украины, усыновила 48 детей.
1904 — Макс Маллован, английский археолог, муж Агаты Кристи.
1922 — Владимир Этуш, советский актёр.
1929 — Георгий Мирецкий, украинский композитор, один из ярких представителей неоромантического направления в украинской музыке.
1952 — Кристиан Клавье, французский актёр.
1953 — Тони Блэр, премьер-министр Великобритании (1997—2007).
1961 — Джордж Клуни, американский актёр, лауреат двух премий «Оскар».
1964 — Ларс Миккельсен, датский актёр, звезда сериалов «Шерлок» и «Карточный домик».
2019 — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, сын принца Гарри и Меган Маркл, правнук королевы Елизаветы II.
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