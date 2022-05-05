Чего категорически нельзя делать в пятницу, 6 мая

Запреты дня 6 мая 2022: что нельзя делать на Юрьев день freepik.com

В пятницу, 6 мая 2022 года, православные христиане чтут память святого великомученика Георгия Победоносца. В народе этот день называют Юрьевым или Егорьевым (Егорий Вешний). Согласно легенде, святой победил лютого змея, убив его копьем. Георгий считается покровителем животных и земледелия.

Что нельзя делать на Юрьев день 6 мая 2022?

вязать и даже прикасаться к шерстяным ниткам

ругаться и ссориться

заниматься садоводством

плакать на рассвете

отказывать в помощи

расчесывать волосы

Приметы и поверья на Юрьев день 6 мая 2022

В Юрьев день почитали главных помощников святого — пастухов. 6 мая люди приносили им подарки в виде денег и угощений. Также, в народе верили, что, облив в этот день пастуха водой, можно призвать дождь.

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6 мая рано утром умывались росой. Считалось, что на Юрьев день она обладала целебными свойствами.

Женщины 6 мая не стригли волосы и даже не расчесывали их. Согласно народному поверью, расчесанные на святого Георгия волосы станут слабыми и вскоре начнут выпадать.

Также в этот день почитали домашних животных. 6 мая хозяева пекли для них специальный пирог.

Существует множество примет о погоде на Юрьев день. Так, если 6 мая идет сильный дождь, то скоро много травы вырастет. Также дождь обещал урожай злаков и неурожай гречки.

Теплая погода на Юрьев день говорила о том, что лето будет ранним. А сильный ветер и пасмурный день предвещали плохую погоду на длительное время. Южный ветер — к богатому урожаю, а северный — к ранним заморозкам осенью. Снег, град или иней обещали урожай гречихи. А утренняя роса предвещала, что уродится просо.

Комары в стаи сбиваются 6 мая — к потеплению. Много жуков на Юрьев день — лето будет солнечным и ясным.

Другие праздники 6 мая 2022

Международный день против диеты

Международный день белого вина «Совиньон Блан»

Славянский день Даждьбога

Международный день тубы

День работающих матерей

День украинской пехоты

Именины 6 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Гликерий, Егор, Иван, Лазарь, Протолеон, Юрий.

По католическому – Джерард, Доменик, Евод, Екатерина, Люциус, Мария, Петронакс.

Памятные даты, годовщины и события 6 мая

1833 — в США сделали первый стальной плуг.

1840 — официальная дата выпуска в обращение первой в истории почтовой марки («Чёрный пенни»).

1889 — в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.

1902 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе, близ Рангуна, потерпело крушение судно «Каморта». Число погибших составило 655 человек.

1910 — Георг V становится королём Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии.

1950 — 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж.

1987 — на самолете Ан-124 установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км).

1991 — Украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см.

1994 — Торжественно открыт тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией — Евротоннель.

1998 — новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.

2002 — основана американская компания SpaceX.

Кто родился 6 мая

1856 — Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.

1902 — Александра Деревская, мать-героиня Украины, усыновила 48 детей.

1904 — Макс Маллован, английский археолог, муж Агаты Кристи.

1922 — Владимир Этуш, советский актёр.

1929 — Георгий Мирецкий, украинский композитор, один из ярких представителей неоромантического направления в украинской музыке.

1952 — Кристиан Клавье, французский актёр.

1953 — Тони Блэр, премьер-министр Великобритании (1997—2007).

1961 — Джордж Клуни, американский актёр, лауреат двух премий «Оскар».

1964 — Ларс Миккельсен, датский актёр, звезда сериалов «Шерлок» и «Карточный домик».

2019 — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, сын принца Гарри и Меган Маркл, правнук королевы Елизаветы II.

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