Запреты дня 1 мая 2022: что нельзя делать на Кузьму Огородника
В воскресенье, 1 мая 2022 года, православные христиане чтут память святителя Космы, епископа Халкидонского, в народе которого прозвали Кузьмой-огородником. Святого считают покровителем урожая. При жизни он спасал людей от голода.
Что нельзя делать на Кузьму Огородника 1 мая 2022?
- пользоваться зонтиком
- играть в азартные игры
- проводить много времени в постели
- грустить
- выяснять отношения
- приносить сирень домой
- употреблять острую и горячую пищу
- употреблять алкоголь и крепким чай
Приметы и поверья на Кузьму Огородника 1 мая 2022
Считалось, что именно 1 мая впервые в году можно услышать кукушку. Ее кукование было сигналом к тому, что пришло время сеять лён. Если кукушка поет долго, это означает, что скоро потеплеет.
Читайте также: Сальма Хайек впервые появилась на обложке с дочерью: как выглядит 14-летняя ВалентинаВ этот день активно занимались посевом семян на огороде. Наши предки делали специальный обряд: они шли к роднику и смачивали семена водой, а затем бросали монету в водоем. Посев делали тайком, чтобы урожай не сглазили. Считалось, что нельзя есть семена, иначе весь урожай уничтожат вредители.
Если к началу мая распустилась черемуха, то на Кузьму-огородника можно было сажать картофель. Если расцветала ольха, то сеяли гречиху. А если 1 мая цвели фиалки и ива-бредина, то пора сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.
В народе считали, что если на 1 мая теплая погода, то к концу месяца похолодает. А если на Кузьму-огородника холодно и мокро, то вторая половина мая порадует солнечной погодой. Кроме того, холодный май предвещал урожайный год. Если в первый день мая зацвела рябина, то теплая погода будет стойкой. А если черемуха зацвела — ждите похолодания. Дождь 1 мая — к хорошему урожаю ржи.
Ночь с 30 апреля на 1 мая в народе называли Вальпургиевой, Велесовой или Живиной. Люди верили, что в это время ведьмы слетались на лысые горы, чтобы устроить шабаш. В эту ночь наши предки традиционно разводили костры, в которых сжигали чучела ведьм.
Другие праздники 1 мая 2022
- Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся
- Красная горка (Фомино воскресенье, Антипасха)
- День рождения почтовой марки
- День лимонада
- День лечебного массажа
- Живин день
- Международный день осиротевших матерей
- Международный день партизанского садоводства
- День осведомлённости о раке мочевого пузыря
- Международный день пермакультуры
- День перезагрузки таблицы стилей CSS
- Католический день святого Иосифа Труженика
- День заплетающихся ног
- День Глобальной Любви
- Всемирный день веселья
- День покатушек с ветром
Именины 1 мая 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.
По католическому — Иосиф.
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