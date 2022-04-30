Узнайте, чего категорически нельзя делать в первый день мая

В воскресенье, 1 мая 2022 года, православные христиане чтут память святителя Космы, епископа Халкидонского, в народе которого прозвали Кузьмой-огородником. Святого считают покровителем урожая. При жизни он спасал людей от голода.

Что нельзя делать на Кузьму Огородника 1 мая 2022?

пользоваться зонтиком

играть в азартные игры

проводить много времени в постели

грустить

выяснять отношения

приносить сирень домой

употреблять острую и горячую пищу

употреблять алкоголь и крепким чай

Приметы и поверья на Кузьму Огородника 1 мая 2022

Считалось, что именно 1 мая впервые в году можно услышать кукушку. Ее кукование было сигналом к тому, что пришло время сеять лён. Если кукушка поет долго, это означает, что скоро потеплеет.

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В этот день активно занимались посевом семян на огороде. Наши предки делали специальный обряд: они шли к роднику и смачивали семена водой, а затем бросали монету в водоем. Посев делали тайком, чтобы урожай не сглазили. Считалось, что нельзя есть семена, иначе весь урожай уничтожат вредители.

Если к началу мая распустилась черемуха, то на Кузьму-огородника можно было сажать картофель. Если расцветала ольха, то сеяли гречиху. А если 1 мая цвели фиалки и ива-бредина, то пора сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.

В народе считали, что если на 1 мая теплая погода, то к концу месяца похолодает. А если на Кузьму-огородника холодно и мокро, то вторая половина мая порадует солнечной погодой. Кроме того, холодный май предвещал урожайный год. Если в первый день мая зацвела рябина, то теплая погода будет стойкой. А если черемуха зацвела — ждите похолодания. Дождь 1 мая — к хорошему урожаю ржи.

Ночь с 30 апреля на 1 мая в народе называли Вальпургиевой, Велесовой или Живиной. Люди верили, что в это время ведьмы слетались на лысые горы, чтобы устроить шабаш. В эту ночь наши предки традиционно разводили костры, в которых сжигали чучела ведьм.

Другие праздники 1 мая 2022

Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся

Красная горка (Фомино воскресенье, Антипасха)

День рождения почтовой марки

День лимонада

День лечебного массажа

Живин день

Международный день осиротевших матерей

Международный день партизанского садоводства

День осведомлённости о раке мочевого пузыря

Международный день пермакультуры

День перезагрузки таблицы стилей CSS

Католический день святого Иосифа Труженика

День заплетающихся ног

День Глобальной Любви

Всемирный день веселья

День покатушек с ветром

Именины 1 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

По католическому — Иосиф.

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