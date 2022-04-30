В воскресенье, 1 мая 2022 года, православные христиане чтут память святителя Космы, епископа Халкидонского, в народе которого прозвали Кузьмой-огородником. Святого считают покровителем урожая. При жизни он спасал людей от голода. 

Что нельзя делать на Кузьму Огородника 1 мая 2022?

  • пользоваться зонтиком
  • играть в азартные игры
  • проводить много времени в постели
  • грустить
  • выяснять отношения
  • приносить сирень домой
  • употреблять острую и горячую пищу
  • употреблять алкоголь и крепким чай

Приметы и поверья на Кузьму Огородника 1 мая 2022

Считалось, что именно 1 мая впервые в году можно услышать кукушку. Ее кукование было сигналом к тому, что пришло время сеять лён. Если кукушка поет долго, это означает, что скоро потеплеет.

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В этот день активно занимались посевом семян на огороде. Наши предки делали специальный обряд: они шли к роднику и смачивали семена водой, а затем бросали монету в водоем. Посев делали тайком, чтобы урожай не сглазили. Считалось, что нельзя есть семена, иначе весь урожай уничтожат вредители.

Если к началу мая распустилась черемуха, то на Кузьму-огородника можно было сажать картофель. Если расцветала ольха, то сеяли гречиху. А если 1 мая цвели фиалки и ива-бредина, то пора сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку.

В народе считали, что если на 1 мая теплая погода, то к концу месяца похолодает. А если на Кузьму-огородника холодно и мокро, то вторая половина мая порадует солнечной погодой. Кроме того, холодный май предвещал урожайный год. Если в первый день мая зацвела рябина, то теплая погода будет стойкой. А если черемуха зацвела — ждите похолодания. Дождь 1 мая — к хорошему урожаю ржи.

Ночь с 30 апреля на 1 мая в народе называли Вальпургиевой, Велесовой или Живиной. Люди верили, что в это время ведьмы слетались на лысые горы, чтобы устроить шабаш. В эту ночь наши предки традиционно разводили костры, в которых сжигали чучела ведьм.

Другие праздники 1 мая 2022

  • Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся
  • Красная горка (Фомино воскресенье, Антипасха)
  • День рождения почтовой марки
  • День лимонада
  • День лечебного массажа
  • Живин день
  • Международный день осиротевших матерей
  • Международный день партизанского садоводства
  • День осведомлённости о раке мочевого пузыря
  • Международный день пермакультуры
  • День перезагрузки таблицы стилей CSS
  • Католический день святого Иосифа Труженика
  • День заплетающихся ног
  • День Глобальной Любви
  • Всемирный день веселья
  • День покатушек с ветром

Именины 1 мая 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

По католическому — Иосиф.

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