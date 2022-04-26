Вкусная и быстрая идея для ужина

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Ингредиенты:

Сыр — 50 г

Сметана — 100 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Помидор — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Луковица — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление:

Кабачок помойте, просушите и нарежьте кольцами. Затем выложите нарезанный кабачок в форму, посолите, приправьте специями по вкусу и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте в микроволновке 10 минут. За это время вымойте и порежьте полукольцами помидор, а также очищенные лук и перец. Добавьте всё к кабачкам и отправьте в микроволновку ещё на 7 минут. Чеснок пропустите через пресс и смешайте со сметаной, а также добавьте мелко натёртый сыр. Этой заправкой полейте овощи и готовьте ещё 5–7 минут.

Пасок, мяса и яиц все наелись, поэтому пришло время для чего-то легкого и ненавязчивого. Ivona делится рецептом овощного рагу со сметаной и сыром в микроволновке, приготовление которого у вас займет чуть более получаса. К тому же, это блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

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