Быстро и вкусно: овощное рагу со сметаной и сыром в микроволновке
Вкусная и быстрая идея для ужина
Читайте также: Рецепт дня: морковный рулет с сыромПасок, мяса и яиц все наелись, поэтому пришло время для чего-то легкого и ненавязчивого. Ivona делится рецептом овощного рагу со сметаной и сыром в микроволновке, приготовление которого у вас займет чуть более получаса. К тому же, это блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты:
- Сыр — 50 г
- Сметана — 100 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Помидор — 1 шт.
- Кабачок — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Луковица — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
Приготовление:
- Кабачок помойте, просушите и нарежьте кольцами.
- Затем выложите нарезанный кабачок в форму, посолите, приправьте специями по вкусу и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте в микроволновке 10 минут.
- За это время вымойте и порежьте полукольцами помидор, а также очищенные лук и перец. Добавьте всё к кабачкам и отправьте в микроволновку ещё на 7 минут.
- Чеснок пропустите через пресс и смешайте со сметаной, а также добавьте мелко натёртый сыр. Этой заправкой полейте овощи и готовьте ещё 5–7 минут.
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