Запреты дня 9 апреля 2022: что нельзя делать на Похвалу Пресвятой Богородицы
Какой церковный праздник 9 апреля 2022
Суббота пятой седмицы Великого поста называется Субботой Акафиста. День посвящен прославлению Пресвятой Богородицы Девы Марии.
Что нельзя делать на на Похвалу Пресвятой Богородицы 9 апреля 2022?
- есть пищу животного происхождения
- бездельничать
- веселиться
- выяснять отношения, ссориться, ревновать
- венчаться.
Традиции на Похвалу Пресвятой Богородицы 9 апреля 2022
В этот день было принято посещать в церкви утреннюю службу. Верующие обращались к Богородице и благодарили ее за заступничество перед сыном — Иисусом.
Читайте также: Больше не супруги: Полина Логунова и Дмитрий Ступка рассталисьВ субботу пятой седмицы продолжали соблюдать правила Великого поста. Не употребляли мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Не поститься разрешалось только беременным женщинам, детям и больным людям.
Другие праздники 9 апреля 2022
- День рождения «веселящего газа»
- День памяти мученицы Матроны Солунской
- День восходящего солнца в шкафной стране
- День финского языка
- Всемирный день конкани
- Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции
Именины 9 апреля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Иван, Мануил, Матрона, Феодосий.
По католическому — Мария, Маркел.
Памятные даты, годовщины и события 9 апреля
1667 — В Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
1963 — Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почётного гражданина США.
1966 — Ватикан отменил Индекс запрещённых книг, просуществовавший более четырёх веков.
1974 — В Керчи спущен на воду первый советский супертанкер «Крым».
2005 — Принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз обвенчались в ратуше города Виндзор.
Читайте также: Одна из сестер Кардашьян тайно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе — СМИ2015 — Украина запретила нацистскую и коммунистическую символику.
2021 — смерть принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.
Кто родился 9 апреля
1821 — Шарль-Пьер Бодлер, французский поэт, критик, эссеист, переводчик.
1926 — Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy».
1933 — Жан-Поль Бельмондо, французский актёр.
1962 — Игорь Подольчак, украинский художник и режиссёр.
1966 — Синтия Никсон, американская актриса и театральный режиссёр.
1979 — Альбина Джанабаева, российская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра».
1986 — Лейтон Мистер, американская актриса.
1990 — Кристен Стюарт, американская актриса.
1998 — Эль Фэннинг, американская актриса и сестра Дакоты Фэннинг.
2000 — Каори Сакамото, японская фигуристка, двукратная бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине 2022 года.
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