Чего категорически нельзя делать в Субботу Акафиста

Запреты дня 9 апреля 2022: что нельзя делать на Похвалу Пресвятой Богородицы freepik.com

Какой церковный праздник 9 апреля 2022

Суббота пятой седмицы Великого поста называется Субботой Акафиста. День посвящен прославлению Пресвятой Богородицы Девы Марии.

Что нельзя делать на на Похвалу Пресвятой Богородицы 9 апреля 2022?

есть пищу животного происхождения

бездельничать

веселиться

выяснять отношения, ссориться, ревновать

венчаться.

Традиции на Похвалу Пресвятой Богородицы 9 апреля 2022

В этот день было принято посещать в церкви утреннюю службу. Верующие обращались к Богородице и благодарили ее за заступничество перед сыном — Иисусом.

Читайте также: Больше не супруги: Полина Логунова и Дмитрий Ступка расстались

Другие праздники 9 апреля 2022

День рождения «веселящего газа»

День памяти мученицы Матроны Солунской

День восходящего солнца в шкафной стране

День финского языка

Всемирный день конкани

Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции

Именины 9 апреля 2022

В субботу пятой седмицы продолжали соблюдать правила Великого поста. Не употребляли мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Не поститься разрешалось только беременным женщинам, детям и больным людям.

По православному церковному календарю День ангела отмечают Иван, Мануил, Матрона, Феодосий.

По католическому — Мария, Маркел.

Памятные даты, годовщины и события 9 апреля

1667 — В Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

1963 — Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почётного гражданина США.

1966 — Ватикан отменил Индекс запрещённых книг, просуществовавший более четырёх веков.

1974 — В Керчи спущен на воду первый советский супертанкер «Крым».

2005 — Принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз обвенчались в ратуше города Виндзор.

Читайте также: Одна из сестер Кардашьян тайно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе — СМИ

2015 — Украина запретила нацистскую и коммунистическую символику.

2021 — смерть принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.

Кто родился 9 апреля

1821 — Шарль-Пьер Бодлер, французский поэт, критик, эссеист, переводчик.

1926 — Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy».

1933 — Жан-Поль Бельмондо, французский актёр.

1962 — Игорь Подольчак, украинский художник и режиссёр.

1966 — Синтия Никсон, американская актриса и театральный режиссёр.

1979 — Альбина Джанабаева, российская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра».

1986 — Лейтон Мистер, американская актриса.

1990 — Кристен Стюарт, американская актриса.

1998 — Эль Фэннинг, американская актриса и сестра Дакоты Фэннинг.

2000 — Каори Сакамото, японская фигуристка, двукратная бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: