Украинские Министерство Цифровых Технологий совместно с Министерством Охраны Здоровья продлили действие электронных ковид-сертификатов на полтора года с момента вакцинации

С момента начала войны 24 февраля 2022 года про COVID-19 начали забывать не только в Украине, а и во всем мире. Тем не менее опасность заболеть коронавирусом существует, поэтому не стоит забывать о мерах профилактики вакцинации. В Украине все вакцинированные автоматически получают подтверждение: COVID-сертификат, который отображается в электронном приложении «Дія». До начала войны действие сертификата было ограничено, однако теперь есть хорошая новость для всех украинцев: с 5 апреля 2022 года действие COVID-сертификата продлено на 1,5 года с момента вакцинации. МОЗ совместно с Минцифры приняли решение не удалять из «Дії» цифровой сертификат о вакцинации в течение 545 дней с момента даты введения первой вакцины.

фото: Nataliya Vaitkevich: Pexels. Вакцинация продолжается

Прежде всего подобное решение важно для вынужденных беженцев — а это более 4,5 млн украинских женщин, детей и стариков, которые выехали за границу. В некоторых странах (таких как Польша) на наличие или отсутствие сертификата внимание особо не обращают, входят в положение людей, убегавших от ада войны. Некоторые же страны достаточно строго придерживаются буквы закона относительно наличия вакцинации, и украинцам в таких странах увеличение срока действия сертификата очень важно. «Подобное решение позволит украинцам предъявить цифровой документ о вакцинации в Украине и получить следующую дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем для невакцинированных лиц в стране пребывания», — отметила замминистра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

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Впрочем, есть важное уточнение, о котором следует помнить: сертификат в «Дії» автоматически не обновляет конечную дату. Чтобы в «Дії» отобразились те самые 1,5 года, т. е. действие сертификата продлилось, нужно самостоятельно отправить запрос в этом приложении. Принцип такой же, как и при получении сертификата: в панели «Дії». Украинский сертификат признан в более чем 60 странах мира — всех странах ЕС и других, не относящихся к Евросоюзу. В любой из этих стран достаточно показать сертификат в телефоне, в распечатанном виде, QR-код сертификата или сохраненный документ из «Дії».