Как нужно провести этот день

Запреты дня 21 января 2022: что нельзя делать на Емелин день freepik.com

В пятницу, 21 января 2022 года, православные христиане чтут память священноисповедника Емилиана, епископа Кизического. В народе церковный праздник называют Емелин день или Емельян Зимний.

Что нельзя делать на Емелин день 21 января 2022?

заниматься работой по дому в первой половине дня

варить и пить кисель

есть перед зеркалом

носить темную и/или несвежую одежду

покупать веревки

сквернословить и язвить

жадничать

давать и/или брать денег в долг.

Традиции и приметы на Емелин день 21 января 2022

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Емелин день принято отмечать с кумовьями: родители чествуют людей, крестивших их детей, а те в свою очередь дарят подарки малышам. Кроме игрушек и сладостей крестные родители должны преподнести ребенку кусочек мыла и банное полотенце — такой презент считается сильным оберегом для чада. Его используют для купания, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

За праздничным столом принято рассказывать сказки, веселые истории и небылицы. Именно от этой традиции пошла присказка: «Мели, Емеля, твоя неделя».

Другие праздники 21 января 2022

Международный день объятий

Международный день детского праздника

День аспиранта.

Именины 21 января 2022

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По православному календарю День ангела отмечают Анастасий (возрожденный), Антон (вступающий в бой), Василиса (царственная), Виктор (победитель), Владимир (владеющий миром), Георгий (земледелец), Григорий (бодрствующий), Дмитрий (принадлежащий Деметре), Домна (госпожа), Евгений (благородный), Емельян (соперник), Илья (Бог мой Господь), Исидор (дар Изиды), Кир (господин, как солнце), Михаил (подобный Богу), Феоктист (созданный Богом), Феофил (боголюбивый) и Юлиан (принадлежащий Юлию).

По католическому — Агния (непорочность), Антон (вступающий в бой), Иван (благодать Божья), Николай (побеждающий народ) и Эдуард (страж достатка).

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