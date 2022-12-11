Кому можно давать в долг и как узнать погоду на ближайшую неделю?

Запреты дня 12 декабря 2022: что нельзя делать на Парамонов день freepik.com

В понедельник, 12 декабря 2022 года, православные христиане чтут память мученика Парамона Вифинского.

Читайте также: Прорыв года: ТОП-10 актеров, которые обрели популярность в 2022 В народе праздник называют Парамонов день или Парамон Зимоуказатель.

Что нельзя делать на Парамонов день 12 декабря 2022?

лениться

спорить

гадать.

Приметы на Парамонов день 12 декабря 2022

Погода в народе была традиционно поводом для беспокойства. Поэтому существовало множество примет, которые помогали выяснить, какой же будет зима. Парамон Зимоуказатель должен был предсказать погоду если не на весь декабрь, то хотя бы до Николая Зимнего. Люди верили: если на Парамонов день рассвет был красным - остаток декабря будет солнечным и тихим, а если закат — ждите вьюгу и сильные ветры. Снег в этот день был хорошей приметой, сулящей хороший урожай.

Читайте также: Ефросинина впервые рассказала о вечеринке Горбунова, на которой едва не погибла Парамон Зимоуказатель — один из тех редких дней, когда брать что-либо в долг не только можно, но и нужно: считалось, что этот нехитрый обряд принесет сытость и достаток как тому, кто занимает, так и тому, кому занимают.

Кроме того на Парамона убирали снег с крыш жилых и хозяйственных построек. Делать это необходимо было непременно веником и метлой: лопата может кровлю повредить, к тому же веник издавна считался оберегом от злых духов.

В энергетическом плане Парамон Зимоуказатель считался сложным днем, поэтому гадания были под запретом. А вот в ночь на Андрея (13 декабря) в каждом доме начинала твориться настоящая магия.

Другие праздники 12 декабря 2022

Международный день «Хеви-метал»

День работников розничной торговли

Международный день нейтралитета

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, День ВОУЗ

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По православному календарю именины отмечают Валериан (валериев, здоровый), Даниил (Бог — суд мой), Денис (посвященный Дионису), Иван (благодать Божья), Николай (побеждающий народ), Парамон (верный, надежный) и Сергей (высокородный).

По католическому — Александра (защитница), Александр (защитник), Иванна (благодать Божья), Жанна (Богом данная), Конрад (храбрый сбор), Фома (близнец) и Франциска (французская).

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