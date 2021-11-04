4 ноября - день церковного почитания Казанской иконы Божией Матери или, как праздник прозвали в народе, Осенняя Казанская. В чем особенность иконы, чьей защитницей она является, а также о ее значении расскажет Ivona

Казанская икона Божией Матери - один из самых популярных иконографических типов. На ней изображена Богородица и младенец Иисус Христос. Божья Матерь в характерных одеждах, в анфас, на одной руке восседает младенец, ее голова слегка наклонена к нему. Младенец Иисус сидит прямо, изображается по пояс так, что видна только правая рука, осеняющая молящихся благословляющим жестом. Взгляды Божией Матери и младенца Иисуса Христа направлены на того, кто смотрит на икону.

От чего защищает Казанская икона Божией Матери?

Так как явлению (чудесному спасению) Казанская икона Божией Матери обязана девочке, к которой во сне пришла сама Богоматерь, эта икона в первую очередь считается крепкой защитой для младенцев и детей. Образ Божией Матери с младенцем Иисусом, изображенными по типу Казанской иконы, часто дарят малышам на крестины.

Осенний праздник почитания Казанской иконы в народе считали днем защиты женщин.

Казанской иконы Божией Матери 4 ноября молятся женщины всех возрастов: кто о здоровье, кто о мире и благополучии в семье, кто о встрече с суженым, кто о пополнении в семье.

Крепким, счастливым семьям также благоволит Богоматерь. Поэтому заключение брака в день церковного почитания Казанской иконы Божией Матери - добрая примета, судящая счастливую семейную жизнь. Считается, что Казанская икона помогает не только в поддержании мира и согласия в семье. К ней также обращаются за исцелением болезней (особенно глазных) и помощи в разрешении сложных жизненных дилемм.

Впрочем, Богоматерь считается не только заступницей детей. У

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