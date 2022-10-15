Запреты дня 16 октября 2022: что нельзя делать на апостола от семидесяти Дионисия
Читайте также: Джессика Честейн рассекретила, что сказал Зеленский во время ее визита в УкраинуВ воскресенье, 16 октября 2022 года, православные христиане чтут память священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, которого в народе прозвали Денис Позимний.
Что нельзя делать на Дениса Позимнего 16 октября 2022?
- смотреться в зеркало
- подбирать на улице деньги
- заниматься тяжелой физической нагрузкой
- ссориться
- одалживать что-то
- принимать важные решения
- начинать дела и строить планы
Приметы на Дениса Позимнего 16 октября 2022
Существовала в этот день такая поговорка: «Денис — дурного глаза берегись». В народе считали, что 16 октября по земле бродят злые духи, способны вызвать лихорадку. Поэтому на улицу старались не выходить и окон не открывать. На дверных косяках и оконных рамах развешивали вязанки чеснока и лука, чтобы уберечь свое жилище от нечисти.
Деревом-талисманом на Дениса Позимнего считалась осина. Из нее заготавливали поленья, с помощью которых избавлялись от мигреней и болей в ногах — народные целители верили, что приложенная к больному месту осина в этот день способна избавить от страданий.
Сторонились 16 октября кареглазых и черноглазых людей, особенно девушек, или тех, кто редко наведывался в церковь. Считалось, что они на Дениса Позимнего могут сглазить даже непроизвольно, не имея дурного умысла.
Существовало и множество погодных примет на 16 октября. Так, низкие темные облака, по мнению наших предков, предвещали холод или снегопад.
Галки на Дениса Позимнего собираются стаями и кричат — будет ясная погода. А если воробьи перелетают стайками с места на место, то это к ненастью.
Читайте также: Как изменились актеры сериала «Доктор Хаус»Кроты наносят в норы много соломы и жнивья, а мыши роют норки на южную сторону — зима будет лютой.
16 октября шиповник снова зацвел — к теплой и долгой осени.
Другие праздники 16 октября 2022
- Всемирный день хлеба
- Всемирный день здорового питания
- День шефа, День босса
- Всемирный день позвоночника
- День северного ветра
- Всемирный день анестезии, День анестезиолога
- Всемирный день «Запусти сердце»
- Всемирный день продовольствия
- День аллерголога
- Всемирный день игрушечной фотокамеры
- Католический праздник святой Маргариты Марии Алакок
- День нетворкинга
- День работников дорожного хозяйства
- День недотрог
- День работников пищевой промышленности
Именины 16 октября
По православному церковному календарю День ангела отмечают Денис (посвященный Дионису), Иван (благодать Божья), Марфа (хозяйка, госпожа), Павел (малыш), Петр (скала, камень) и Феодосия (Богом данная).
По католическому — Августа (священная), Анастасий (возвращенный к жизни), Бертран (светлый ворон), Виталий (жизненный), Герард (храбрый копейщик), Максима (величайшая), Маргарита (жемчужина), Мартин (посвященный Марсу) и Ядвига (воительница).
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