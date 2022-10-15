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В воскресенье, 16 октября 2022 года, православные христиане чтут память священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, которого в народе прозвали Денис Позимний.

Что нельзя делать на Дениса Позимнего 16 октября 2022?

  • смотреться в зеркало
  • подбирать на улице деньги
  • заниматься тяжелой физической нагрузкой
  • ссориться
  • одалживать что-то
  • принимать важные решения
  • начинать дела и строить планы

Приметы на Дениса Позимнего 16 октября 2022

Существовала в этот день такая поговорка: «Денис ­— дурного глаза берегись». В народе считали, что 16 октября по земле бродят злые духи, способны вызвать лихорадку. Поэтому на улицу старались не выходить и окон не открывать. На дверных косяках и оконных рамах развешивали вязанки чеснока и лука, чтобы уберечь свое жилище от нечисти. 

Деревом-талисманом на Дениса Позимнего считалась осина. Из нее заготавливали поленья, с помощью которых избавлялись от мигреней и болей в ногах — народные целители верили, что приложенная к больному месту осина в этот день способна избавить от страданий.

Сторонились 16 октября кареглазых и черноглазых людей, особенно девушек, или тех, кто редко наведывался в церковь. Считалось, что они на Дениса Позимнего могут сглазить даже непроизвольно, не имея дурного умысла.

Существовало и множество погодных примет на 16 октября. Так, низкие темные облака, по мнению наших предков, предвещали холод или снегопад.

Галки на Дениса Позимнего собираются стаями и кричат — будет ясная погода. А если воробьи перелетают стайками с места на место, то это к ненастью.

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Кроты наносят в норы много соломы и жнивья, а мыши роют норки на южную сторону — зима будет лютой.

16 октября шиповник снова зацвел — к теплой и долгой осени.

Другие праздники 16 октября 2022

  • Всемирный день хлеба
  • Всемирный день здорового питания
  • День шефа, День босса
  • Всемирный день позвоночника
  • День северного ветра
  • Всемирный день анестезии, День анестезиолога
  • Всемирный день «Запусти сердце»
  • Всемирный день продовольствия
  • День аллерголога
  • Всемирный день игрушечной фотокамеры
  • Католический праздник святой Маргариты Марии Алакок
  • День нетворкинга
  • День работников дорожного хозяйства
  • День недотрог
  • День работников пищевой промышленности

Именины 16 октября

По православному церковному календарю День ангела отмечают Денис (посвященный Дионису), Иван (благодать Божья), Марфа (хозяйка, госпожа), Павел (малыш), Петр (скала, камень) и Феодосия (Богом данная).

По католическому — Августа (священная), Анастасий (возвращенный к жизни), Бертран (светлый ворон), Виталий (жизненный), Герард (храбрый копейщик), Максима (величайшая), Маргарита (жемчужина), Мартин (посвященный Марсу) и Ядвига (воительница).

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