Чем занимались наши предки в этот день

Запреты дня 16 октября 2022: что нельзя делать на апостола от семидесяти Дионисия freepik.com

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В воскресенье, 16 октября 2022 года, православные христиане чтут память, которого в народе прозвали Денис Позимний.

Что нельзя делать на Дениса Позимнего 16 октября 2022?

смотреться в зеркало

подбирать на улице деньги

заниматься тяжелой физической нагрузкой

ссориться

одалживать что-то

принимать важные решения

начинать дела и строить планы

Приметы на Дениса Позимнего 16 октября 2022

Существовала в этот день такая поговорка: «Денис ­— дурного глаза берегись». В народе считали, что 16 октября по земле бродят злые духи, способны вызвать лихорадку. Поэтому на улицу старались не выходить и окон не открывать. На дверных косяках и оконных рамах развешивали вязанки чеснока и лука, чтобы уберечь свое жилище от нечисти.

Деревом-талисманом на Дениса Позимнего считалась осина. Из нее заготавливали поленья, с помощью которых избавлялись от мигреней и болей в ногах — народные целители верили, что приложенная к больному месту осина в этот день способна избавить от страданий.

Сторонились 16 октября кареглазых и черноглазых людей, особенно девушек, или тех, кто редко наведывался в церковь. Считалось, что они на Дениса Позимнего могут сглазить даже непроизвольно, не имея дурного умысла.

Существовало и множество погодных примет на 16 октября. Так, низкие темные облака, по мнению наших предков, предвещали холод или снегопад.

Галки на Дениса Позимнего собираются стаями и кричат — будет ясная погода. А если воробьи перелетают стайками с места на место, то это к ненастью.

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Кроты наносят в норы много соломы и жнивья, а мыши роют норки на южную сторону — зима будет лютой.

16 октября шиповник снова зацвел — к теплой и долгой осени.

Другие праздники 16 октября 2022

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Всемирный день «Запусти сердце»

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День аллерголога

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День нетворкинга

День работников дорожного хозяйства

День недотрог

День работников пищевой промышленности

Именины 16 октября

По православному церковному календарю День ангела отмечают Денис (посвященный Дионису), Иван (благодать Божья), Марфа (хозяйка, госпожа), Павел (малыш), Петр (скала, камень) и Феодосия (Богом данная).

По католическому — Августа (священная), Анастасий (возвращенный к жизни), Бертран (светлый ворон), Виталий (жизненный), Герард (храбрый копейщик), Максима (величайшая), Маргарита (жемчужина), Мартин (посвященный Марсу) и Ядвига (воительница).

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