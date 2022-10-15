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В 2022 году исполнилось 10 лет с момента выхода финальной серии популярной медицинской драмы «Доктор Хаус». Ivona решила показать, как изменились исполнители главных ролей в сериале за эти годы.

  • Хью Лори — Грегори Хаус

Хью Лори — Грегори Хаус ©IMDb, Getty Images
Хью Лори — Грегори Хаус ©IMDb, Getty Images

  • Лиза Эдельштейн — Лиза Кадди

Лиза Эдельштейн — Лиза Кадди ©IMDb, Getty Images
Лиза Эдельштейн — Лиза Кадди ©IMDb, Getty Images

  • Роберт Шон Леонард — Джеймс Уилсон

Роберт Шон Леонард — Джеймс Уилсон ©IMDb, SHOWTIME
Роберт Шон Леонард — Джеймс Уилсон ©IMDb, SHOWTIME

  • Омар Эппс — Эрик Форман

Омар Эппс — Эрик Форман ©IMDb, Getty Images
Омар Эппс — Эрик Форман ©IMDb, Getty Images

  • Джесси Спенсер — Роберт Чейз

Джесси Спенсер — Роберт Чейз ©IMDb, instagram.com/jessespencer_official
Джесси Спенсер — Роберт Чейз ©IMDb, instagram.com/jessespencer_official

  • Дженнифер Моррисон — Эллисон Кэмерон

Дженнифер Моррисон — Эллисон Кэмерон ©IMDb, Getty Images
Дженнифер Моррисон — Эллисон Кэмерон ©IMDb, Getty Images

  • Сила Уорд — Стейси Уорнер

Сила Уорд — Стейси Уорнер ©moviestillsDB.com, instagram.com/selaward
Сила Уорд — Стейси Уорнер ©moviestillsDB.com, instagram.com/selaward

  • Каролина Выдра — Доминика Петрова

Каролина Выдра — Доминика Петрова ©IMDb, instagram.com/karolina_wydra
Каролина Выдра — Доминика Петрова ©IMDb, instagram.com/karolina_wydra

  • Питер Джейкобсон — Крис Тауб

Питер Джейкобсон — Крис Тауб ©IMDb, Getty Images
Питер Джейкобсон — Крис Тауб ©IMDb, Getty Images

  • Кэл Пенн — Лоренс Катнер

Кэл Пенн — Лоренс Катнер ©IMDb, Getty Images
Кэл Пенн — Лоренс Катнер ©IMDb, Getty Images

  • Оливия Уайлд — Реми Хадли (Тринадцатая)

Оливия Уайлд — Реми Хадли (Тринадцатая) ©IMDb, Getty Images
Оливия Уайлд — Реми Хадли (Тринадцатая) ©IMDb, Getty Images

  • Энн Дудек — Эмбер Волакис

Энн Дудек — Эмбер Волакис ©IMDb, instagram.com/annedudek
Энн Дудек — Эмбер Волакис ©IMDb, instagram.com/annedudek

  • Эмбер Тэмблин — Марта М. Мастерс

Эмбер Тэмблин — Марта М. Мастерс ©IMDb, Getty Images
Эмбер Тэмблин — Марта М. Мастерс ©IMDb, Getty Images

  • Одетт Эннабл — Джессика Адамс

Одетт Эннабл — Джессика Адамс ©IMDb, Getty Images
Одетт Эннабл — Джессика Адамс ©IMDb, Getty Images

  • Шарлин И — Чи Пак

Шарлин И — Чи Пак ©IMDb
Шарлин И — Чи Пак ©IMDb

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