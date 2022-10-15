Как изменились актеры сериала «Доктор Хаус»
Последняя серия вышла в 2012 году
Читайте также: Джессика Честейн рассекретила, что сказал Зеленский во время ее визита в УкраинуВ 2022 году исполнилось 10 лет с момента выхода финальной серии популярной медицинской драмы «Доктор Хаус». Ivona решила показать, как изменились исполнители главных ролей в сериале за эти годы.
- Хью Лори — Грегори Хаус
- Лиза Эдельштейн — Лиза Кадди
- Роберт Шон Леонард — Джеймс Уилсон
- Омар Эппс — Эрик Форман
- Джесси Спенсер — Роберт Чейз
- Дженнифер Моррисон — Эллисон Кэмерон
- Сила Уорд — Стейси Уорнер
- Каролина Выдра — Доминика Петрова
- Питер Джейкобсон — Крис Тауб
- Кэл Пенн — Лоренс Катнер
- Оливия Уайлд — Реми Хадли (Тринадцатая)
- Энн Дудек — Эмбер Волакис
- Эмбер Тэмблин — Марта М. Мастерс
- Одетт Эннабл — Джессика Адамс
- Шарлин И — Чи Пак
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