Последняя серия вышла в 2012 году

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Хью Лори — Грегори Хаус

В 2022 году исполнилось 10 лет с момента выхода финальной серии популярной медицинской драмы «Доктор Хаус». Ivona решила показать, как изменились исполнители главных ролей в сериале за эти годы.

Хью Лори — Грегори Хаус ©IMDb, Getty Images

Лиза Эдельштейн — Лиза Кадди

Лиза Эдельштейн — Лиза Кадди ©IMDb, Getty Images

Роберт Шон Леонард — Джеймс Уилсон

Роберт Шон Леонард — Джеймс Уилсон ©IMDb, SHOWTIME

Омар Эппс — Эрик Форман

Омар Эппс — Эрик Форман ©IMDb, Getty Images

Джесси Спенсер — Роберт Чейз

Джесси Спенсер — Роберт Чейз ©IMDb, instagram.com/jessespencer_official

Дженнифер Моррисон — Эллисон Кэмерон

Дженнифер Моррисон — Эллисон Кэмерон ©IMDb, Getty Images

Сила Уорд — Стейси Уорнер

Сила Уорд — Стейси Уорнер ©moviestillsDB.com, instagram.com/selaward

Каролина Выдра — Доминика Петрова

Каролина Выдра — Доминика Петрова ©IMDb, instagram.com/karolina_wydra

Питер Джейкобсон — Крис Тауб

Питер Джейкобсон — Крис Тауб ©IMDb, Getty Images

Кэл Пенн — Лоренс Катнер

Кэл Пенн — Лоренс Катнер ©IMDb, Getty Images

Оливия Уайлд — Реми Хадли (Тринадцатая)

Оливия Уайлд — Реми Хадли (Тринадцатая) ©IMDb, Getty Images

Энн Дудек — Эмбер Волакис

Энн Дудек — Эмбер Волакис ©IMDb, instagram.com/annedudek

Эмбер Тэмблин — Марта М. Мастерс

Эмбер Тэмблин — Марта М. Мастерс ©IMDb, Getty Images

Одетт Эннабл — Джессика Адамс

Одетт Эннабл — Джессика Адамс ©IMDb, Getty Images

Шарлин И — Чи Пак

Шарлин И — Чи Пак ©IMDb

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