В воскресенье отмечается большой двунадесятый праздник

Запреты дня 28 августа 2022: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы freepik.com

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Запрещено делать работу по дому

Устраивать шумные гулянья

Ходить босиком по траве

Скандалить

Незамужним девушкам не стоит в этот день делать стрижку

Ежегодно 28 августа отмечается один из важнейших православных праздников, Успение Пресвятой Богородицы. В этот день завершается Успенский пост.

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы

Если в этот день будет тепло, то ждать ненастья.

Радуга в этот день означает, что нужно готовиться к теплой осени.

Много паутины, зима ожидается морозная и ясная.

Сны на Успение - вещие.

Дождь в этот день предвещает сухую осень.

Если праздник совпадает с периодом бабьего лета, стоит надеяться на морозную, но малоснежную зиму.

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