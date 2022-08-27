Читайте также: Поп-звезда возвращается: Бритни Спирс выпустила первую за 6 лет песню

Ежегодно 28 августа отмечается один из важнейших православных праздников, Успение Пресвятой Богородицы. В этот день завершается Успенский пост.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:

  • Запрещено делать работу по дому
  • Устраивать шумные гулянья
  • Ходить босиком по траве
  • Скандалить
  • Незамужним девушкам не стоит в этот день делать стрижку

Приметы на Успение Пресвятой Богородицы

  • Если в этот день будет тепло, то ждать ненастья.
  • Радуга в этот день означает, что нужно готовиться к теплой осени.
  • Много паутины, зима ожидается морозная и ясная.
  • Сны на Успение - вещие.
  • Дождь в этот день предвещает сухую осень.
  • Если праздник совпадает с периодом бабьего лета, стоит надеяться на морозную, но малоснежную зиму.

Читайте также: Не прошли кастинг: ТОП-5 актеров, которым не удалось сыграть в «Игре престолов»

Другие праздники 28 августа 2022

  • День города Тернополь
  • Международный день публичного чтения комиксов 
  • День надутых губ
  • День шахтёра
  • Профессиональный праздник Дедов Морозов
  • День запрокидывания головы
  • Славянский праздник сбора урожая «Спожинки»
  • День виноградарства и виноделия в Республике Крым
  • День «Гоняйте мышкой вокруг значков»
  • Католический праздник святого Августина

Именины 28 августа

В эту дату день ангела отмечают Мария и Левкий.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Читайте Ivona.ua в Google News