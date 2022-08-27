Запреты дня 28 августа 2022: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
В воскресенье отмечается большой двунадесятый праздник
Читайте также: Поп-звезда возвращается: Бритни Спирс выпустила первую за 6 лет песнюЕжегодно 28 августа отмечается один из важнейших православных праздников, Успение Пресвятой Богородицы. В этот день завершается Успенский пост.
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:
- Запрещено делать работу по дому
- Устраивать шумные гулянья
- Ходить босиком по траве
- Скандалить
- Незамужним девушкам не стоит в этот день делать стрижку
Приметы на Успение Пресвятой Богородицы
- Если в этот день будет тепло, то ждать ненастья.
- Радуга в этот день означает, что нужно готовиться к теплой осени.
- Много паутины, зима ожидается морозная и ясная.
- Сны на Успение - вещие.
- Дождь в этот день предвещает сухую осень.
- Если праздник совпадает с периодом бабьего лета, стоит надеяться на морозную, но малоснежную зиму.
Читайте также: Не прошли кастинг: ТОП-5 актеров, которым не удалось сыграть в «Игре престолов»Другие праздники 28 августа 2022
- День города Тернополь
- Международный день публичного чтения комиксов
- День надутых губ
- День шахтёра
- Профессиональный праздник Дедов Морозов
- День запрокидывания головы
- Славянский праздник сбора урожая «Спожинки»
- День виноградарства и виноделия в Республике Крым
- День «Гоняйте мышкой вокруг значков»
- Католический праздник святого Августина
Именины 28 августа
В эту дату день ангела отмечают Мария и Левкий.
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