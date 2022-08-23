Почему этот день считается мистическим

Запреты дня 24 августа 2022: что нельзя делать на Евпла depositphotos.com

В среду, 24 августа 2022, православная церковь почитает память мученика Евпла Катанского. Святой жил в III-IV веках и служил в городе Катани (Сицилия) архидиаконом. Обращал внимание язычников тем, что всегда носил с собой Евангелие и проповедовал. Умер мученической смертью, не желая отрекаться от Христа.

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День памяти святого Евпла оброс в народе жуткими легендами, считается, что в эти сутки по кладбищам разгуливают души мертвых, а на болотах скачет конь, ищущий седока.

Традиции и народные поверья на 24 августа 2022

В народе день Евпла считали жутким и мистическим. Ночь на 24 августа предки называли «временем духов». Верили, что в преддверии Евпла на погостах разгуливают приведения, потому частенько оттуда слышался свист, вой и даже пение. Считалось, что 24 августа на кладбищах и болотах загораются блуждающие огни, которые связывали с душами утопленников.

Ходили легенды, что именно на Евпла на болотах можно увидеть белого коня, который скачет в поисках всадника, выпавшего из седла. Предки верили, что такого коня можно встретить в тех местах, где раньше были битвы, лилась кровь. Ночью, по народному поверью, лошадь гуляет на кладбище — она там плачет, не найдя погибшего седока.

В народе день 24 августа был связан с делами для тех, кто держал овец. Так, 24 августа было принято:

стричь овец, поскольку до Евпла их шерсть как раз достигала нужной длины

хозяйки делали нити из овечьей шерсти, которые потом использовали для теплых вязанных вещей

убирались вокруг дома — поскольку 24 августа начинали интенсивно опадать листья.

День богат приметами, по которым угадывали погоду. Так, предки подметили, что:

прекратился ветер, который дул несколько дней кряду – погода поменяется, станет более теплой

дождь пошел на рассвете – прохладная погода пару дней будет

на Евпла припадает новолуние и погода теплая, солнечная - в сентябре дождей будет мало

туман с самого утра стоит над водоемами – несколько погожих дней подряд будет.

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В это день категорически запрещена выпивка — духи утопленников, разгуливающие на Евпла придут к пьянице и накажут его.

Другие праздники 24 августа 2022

День независимости Украины

День рождения картофельных чипсов

День валяния в стоге сена

День падающей звезды

День жажды

День консервного ножа

Международный день странной музыки

День разжалования планеты Плутон

Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде

День извержения Везувия

Католический праздник святого Варфоломея

Именины 24 августа

В этот день День ангела отмечают Александр, Василий, Гавиний (Габиний), Гаиан, Гаий, Донат, Евпл (Еупл), Зинон (Зенон), Клавдий, Куфий, Макарий (Макар), Максим, Марк (Марко), Мартин (Мартын), Неофит, Нифонт (Нифантий), Пассарион, Феодор (Фёдор), Мария (Марья), Препедигна, Сосанна (Сусанна, Сусана).

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