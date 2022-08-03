Запреты дня 4 августа 2022: что нельзя делать на Марьин день
В четверг, 4 августа 2022 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной Марии Магдалины — мироносицы и одной из самых преданных последовательниц Иисуса Христа.
Читайте также: Названы 10 звезд, чьи частные самолеты больше всего загрязняют воздухДень памяти святой в народе прозвали Марья Суровица, Марья Ягодница, Марьин день, Марья Искусница, Мироносица, Росная Оконница, Марьи Добрый День, Марья Поцелуйница, Марья Сладостница.
Что нельзя делать на Марьин день 4 августа 2022?
- пасти скот — луговая трава на Марьин день может отравить животных
- нельзя работать, особенно в поле или огороде (на открытом пространстве, где может ударить молния)
- ругань, ссоры, сквернословие также под запретом
- нельзя заниматься тестом (вымешивать, печь, жарить и т. д.) — дурная примета, которая может принести финансовые проблемы
- не стоит на Марьин день выходить на улицу после захода солнца, а в грозу — опасно и днем.
Приметы на День Марии Магдалины 4 августа 2022
Марьин день считался женским днем, поэтому много внимания уделялось именно уходу за внешностью. К святой обращались с просьбами о здоровье и красоте, в этот день также собирали росу, чтобы умываться ею, делали маски из свежих ягод и заготавливали травы для косметических целей впрок.
Собирали ягоды и для зимних заготовок.
Солнце на Марьин день считалось целебным, а его свет — очищающим. Поэтому 4 августа хозяйки снимали и стирали шторы, мыли окна в доме, чтобы впустить в жилище как можно больше целительного света.
В ночь с 3 на 4 августа снятся вещие сны, предупреждающие об опасности. Рассказывать свои сновидения никому нельзя — плохая примета.
Читайте также: ТОП-3 знака зодиака, которых в августе ждут финансовые трудностиМария Магдалина — покровительница аптекарей и парикмахеров. В молитвах к ней обращаются за избавлением от вредных привычек, смертных грехов и искушений, а также за защитой от нечистой силы и дурного глаза.
Другие праздники 4 августа 2022
- День рождения шампанского
- День спелеолога
- День одинокой работающей женщины
- Международный день дымчатого леопарда
- День качания на качелях
- День заветного сундучка
Именины 4 августа
День ангела по православному церковному календарю отмечают Агапий (любимый), Алексей (защитник), Зиновий (жизнь Зевса), Корней (Корнилий) (рог), Мария (горечь, любимая, госпожа), Михаил (подобный Богу), Фока (тюлень), по католическому — Доминик (господский, принадлежащий Богу) и Иван (благодать Божья).
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