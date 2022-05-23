Каких традиций придерживались 24 мая

Запреты дня 24 мая 2022: что нельзя делать на Мокия Мокрого freepik.com

Какой церковный праздник сегодня

Во вторник, 24 мая 2022 года, православная церковь вспоминает священномученика Мокея Амфипольского, в связи с чем в народе установился праздник «Мокия Мокрого», который связан с рядом традиций и суеверий.

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«Мокрым» день назвали из-за созвучия с именем святого, а также из-за того, что в это время частенько идут дожди.

Что нельзя делать на Мокия Мокрого 24 мая 2022

работать в поле — древние верили, что если ослушаться, то град посевы побьет

начинать новые дела, не окончив старых

рисковать и покупать дорогие вещи

начинать новые отношения, признаваться в любви, вступать в брак

Приметы и поверья на Мокия Мокрого 24 мая 2022

В день Мокия предсказывали погоду на лето. Предки наблюдали за природой и сделали вывод, что:

красноватый восход — летом будут частые грозы и пожары

туман начался с ночи и наутро стелиться по земле - скоро жди бурю

сильны дождь на Мокия - лето будет щедрым на осадки.

Другие праздники 24 мая 2022

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День валяния в траве

День славянской письменности и культуры

День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Всемирный день видеоигр

День кадрового работника (День кадровика)

Международный женский день за мир и разоружение

Европейский день парков

День памяти равноапостольного Ростислава Великоморавского

Международный день тиары

Именины 24 мая 2022

Православные: Александр, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав, Моккей (Мокей), Софрон.

Католические: Амалия, Дагмара, Давид, Ян, Яна, Людвиг, Мария, Милена, Ванесса, Винсент, Сусанна.

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