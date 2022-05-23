Какой церковный праздник сегодня

Во вторник, 24 мая 2022 года, православная церковь вспоминает священномученика Мокея Амфипольского, в связи с чем в народе установился праздник «Мокия Мокрого», который связан с рядом традиций и суеверий.

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«Мокрым» день назвали из-за созвучия с именем святого, а также из-за того, что в это время частенько идут дожди.

Что нельзя делать на Мокия Мокрого 24 мая 2022

  • работать в поле — древние верили, что если ослушаться, то град посевы побьет 
  • начинать новые дела, не окончив старых 
  • рисковать и покупать дорогие вещи
  • начинать новые отношения, признаваться в любви, вступать в брак

Приметы и поверья на Мокия Мокрого 24 мая 2022

В день Мокия предсказывали погоду на лето. Предки наблюдали за природой и сделали вывод, что:

  • красноватый восход — летом будут частые грозы и пожары
  • туман начался с ночи и наутро стелиться по земле - скоро жди бурю
  • сильны дождь на Мокия - лето будет щедрым на осадки.

Другие праздники 24 мая 2022

  • Праздник горилки
  • Всемирный день шизофрении
  • День валяния в траве
  • День славянской письменности и культуры
  • День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
  • Всемирный день видеоигр
  • День кадрового работника (День кадровика)
  • Международный женский день за мир и разоружение
  • Европейский день парков
  • День памяти равноапостольного Ростислава Великоморавского
  • Международный день тиары

Именины 24 мая 2022

Православные: Александр, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав, Моккей (Мокей), Софрон.

Католические: Амалия, Дагмара, Давид, Ян, Яна, Людвиг, Мария, Милена, Ванесса, Винсент, Сусанна.

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