Запреты дня 24 мая 2022: что нельзя делать на Мокия Мокрого
Какой церковный праздник сегодня
Во вторник, 24 мая 2022 года, православная церковь вспоминает священномученика Мокея Амфипольского, в связи с чем в народе установился праздник «Мокия Мокрого», который связан с рядом традиций и суеверий.
Читайте также: Украинские звезды, которые служат в ВСУ и теробороне«Мокрым» день назвали из-за созвучия с именем святого, а также из-за того, что в это время частенько идут дожди.
Что нельзя делать на Мокия Мокрого 24 мая 2022
- работать в поле — древние верили, что если ослушаться, то град посевы побьет
- начинать новые дела, не окончив старых
- рисковать и покупать дорогие вещи
- начинать новые отношения, признаваться в любви, вступать в брак
Приметы и поверья на Мокия Мокрого 24 мая 2022
В день Мокия предсказывали погоду на лето. Предки наблюдали за природой и сделали вывод, что:
- красноватый восход — летом будут частые грозы и пожары
- туман начался с ночи и наутро стелиться по земле - скоро жди бурю
- сильны дождь на Мокия - лето будет щедрым на осадки.
Другие праздники 24 мая 2022
- Праздник горилки
- Всемирный день шизофрении
- День валяния в траве
- День славянской письменности и культуры
- День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
- Всемирный день видеоигр
- День кадрового работника (День кадровика)
- Международный женский день за мир и разоружение
- Европейский день парков
- День памяти равноапостольного Ростислава Великоморавского
- Международный день тиары
Именины 24 мая 2022
Православные: Александр, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав, Моккей (Мокей), Софрон.
Католические: Амалия, Дагмара, Давид, Ян, Яна, Людвиг, Мария, Милена, Ванесса, Винсент, Сусанна.
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