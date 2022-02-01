2 февраля в мире отмечают День сурка. Праздник - многолетняя традиция в США и Канаде, которая успешно прижилась в других странах. В этот день наблюдают за сурком.

В народе верят, что поведение животного предскажет погоду, а именно как скоро ожидать прихода весны. В Украине также наблюдают за действиями сурков. В этом году некоторые животные проснулись еще в январе, что говорит о теплой погоде и ранней весне.

История праздника

В Древнем Риме второй день последнего зимнего месяца назывался «Днем ежа». Жители города будили находящегося в спячке зверька, чтобы тот увидел собственную тень. Позже, в Западной Европе, традиция сохранилась, но «будили» не всегда ежей. Так, в Германии наблюдали за барсуком или медведем. Если они не просыпались, значит морозы будут стоять долго и наоборот.

В США такую традицию завезли голландцы. Но поскольку ежи и барсуки в Северной Америке не живут, в качестве метеоролога использовали сурка. Последние не просыпаются одновременно (в северной части региона спит дольше), а момент пробуждения смещается.

Официальный статус праздника День сурка получил в 1886 году.

Неслучайно праздник отмечается именно 2 февраля, ведь по старому стилю в этот день - Сретение Господне. До сих пор считают, что на Сретение зима с весной встречается и начиная с этого дня весна потихоньку начинает вступать в свои права.

Фото: pixabay.com

Традиции в мире

Поведение лесных жителей и прогноз погоды тесно связывают во многих странах. В Беларуси наблюдают за медведями, говорят, что в этот день «он на другой бок переворачивается».

В Болгарии верят, что 2 февраля для того, чтобы увидеть собственную тень, из берлоги вылезает медведица. Соответственно, если солнечно и она видит свою тень, а потом залезает обратно в берлогу и снова впадает в спячку. Подобное поведение говорит о том, что еще 40 дней весны ждать не стоит.

Немецкие голландцы, а сегодня - американцы, канадцы знают, что при нахождении сурком своей тени 2 февраля, еще 6 недель после этого будет холодно. А вот если сурок тени не увидел, из-за пасмурной погоды, он не боится и беспрепятственно выходит из норы. Тогда есть надежда на ранний приход весны.

Фото: pixabay.com

День сурка в Украине

Народные синоптики в Украине также верят, что поведение сурков и прогноз погоды взаимосвязаны.

В Харькове метеорологом «работает» сурок Тимка Третий, который в 2019 году сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II. Зоологи биостанции университета им. Каразина будят животное каждый год.

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