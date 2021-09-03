Когда отмечают Рош ха-Шана в 2021 году и какие ритуалы проводят в этот праздник?

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который празднуют в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. У праздника нет фиксированной даты, поэтому он может приходится на сентябрь или октябрь. Когда отмечают Рош ха-Шана в 2021 году, какова история и традиции праздника — читайте на Ivona.

Когда отмечается Рош Ха-Шана в 2021 году

Великий еврейский праздник Рош Ха-Шана в 2021 году приходится на 6 сентября. По календарю иудеев в этот день наступит 5782 год. И продлится празднование Нового года до 8 сентября.

Рош Ха-Шана отмечается на закате дня в начале седьмого месяца еврейского календаря. Считается, что Бог сотворил мир именно в этот период, а потому него ведется летоисчисление.

Рош Ха-Шана: история и значение праздника

По преданию, именно в день праздника много лет назад Бог свершил первый суд над человеком. Тогда Адам ослушался Господа и нарушил его запрет, из-за чего был изгнан из Эдема. Евреи верят, что с тех пор Всевышний творит суд над человеком в Рош Ха-Шана и решает, кто будет жить, а кто получит смертельный приговор. В этом заключается смысл праздника.

Главной задачей для каждого верующего в эти праздничные дни — вспомнить о событиях, которые произошли за год, прислушаться к голосу совести, помолиться и искренне раскаяться в недобрых поступках. Надеясь на доброту и милость Бога, иудеи желают друг другу оказаться в Книге жизни, куда вписывают тех, кто останется в живых в грядущем году.

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Традиции Рош Ха-Шана

До сих пор сохранилось множество обрядов, которые проводят в Рош Ха-Шана и в наше время. Например, после обеда евреи собираются у водоемов и читают стихи пророка Михея, а в синагогах трубят в шофар — бараний рог, звуки которого призывают верующих на Божий суд.

Кроме этого, иудеи со всего мира свершают паломничество в Умань, где находится могила цадика Нахмана. Хасиды верят, что если отметить праздник в Умани, следующий год наполнится счастьем и радостью.

Что должно быть на столе на Новый год

Встреча Рош Ха-Шана имеет свои символы и на праздничном столе, на котором обязательно должны быть фрукты, овощи, а также рыба, баранья голова и круглый хлеб. Яблоки с медом символизируют пожелание сладкого нового года. Гранат приносит увеличение заслуг перед Всевышним. Морковь и тыква означают просьбу к Богу о богатстве, и помилование приговоров. Свекла, лук и финики на столе символизирует избавление от врагов.

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