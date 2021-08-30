Сентябрь обещает быть горячее августа по количеству крутых событий в Киеве

Погода портится, но это не повод сидеть дома и скучать. В Киеве в первый месяц осени будет весело и насыщенно. Ловите главные культурно-развлекательные события, которые точно нельзя пропускать.

Валерий Меладзе — 2 сентября

Концерт Валерия Меладзе в Киеве пресс служба

Летом своим выступлением он взорвал Atlas Weekend. Да, Валерий Меладзе выше всяких понятий о формате. И теперь он дает большой сольный концерт на одной из самых шикарных площадок Украины. Вечер романтики, лирики и хорошей музыки под звездами — отличный план для начала нескучной осени.

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Osocor Residence (улица Виноградная, 2). Билеты: от 1890 грн.

Comic Con Ukraine 2021 — 4–5 сентября

Comic Con Ukraine 2021 пресс служба

Этот пестрый, шумный и масштабный фестиваль делает фантазии реальностью. На Comic Con Ukraine можно не только стать звездой на Cosplay-шоу или зажечь на Cover Dance, но и встретиться с голливудскими звездами. В 2021-м году самый яркий фест гик-культуры Украины посетит актер, режиссер и каскадер Марк Дакаскос; звезда Гарри Поттера Анна Шаффер; Наталия Тена, которая снималась в Поттериане и «Игре Престолов», а также солирует в Molotov Jukebox. Но это, конечно, не все, на фестивале обещают еще множество развлечений и сюрпризов.

Где: Арт-завод «Платформа» (улица Магнитогорская, 1А).

Арт-завод «Платформа» (улица Магнитогорская, 1А). Билеты: 350–2000 грн.

Kalush — 10 сентября

Концерт Kalush в Киеве пресс служба

Не пропустите первое сольное выступление представителей новой волны украинского хип-хопа. Kalush — это специфично стильные композиции и миллионы Youtube-просмотров. Зажечь с ними под открытым небом на первом сольном концерте — яркое впечатление, которое продлит лето.

Где: ЮБК (Труханов остров, 200 метров от пешеходного моста).

ЮБК (Труханов остров, 200 метров от пешеходного моста). Билеты: 300 грн.

SOLOMUN — 11 сентября

Концерт SOLOMUN в Киеве пресс служба

Музыкальный гений, основатель лейбла Diynamic и один из самых актуальных диджеев в мире SOLOMUN даст крутой сет в Киеве. Это настоящий подарок для истинных ценителей хауса и техно. Ведь SOLOMUN — звезда самых лучших клубов от Ибицы до Мексики.

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Osocor Residence (улица Виноградная, 2). Билеты: от 2100 грн.

Святослав Вакарчук «Оранжерея» — 15 сентября

Концерт Святослава Вакарчука в Киеве пресс служба

Святослав Вакарчук представляет третий авторский проект с крутыми музыкантами (Денис Дудко, Милош Елич, Денис Глинин, Денис Аду) и женским вокалом (Виталина Мусиенко). На этом концерте будет камерно, лирично и очень откровенно.

Где: Pepper's Club (улица Московская, 8),

Pepper's Club (улица Московская, 8), Билеты: от 2900 грн.

alyona alyona — 15 сентября

Концерт alyona alyona в Киеве пресс служба

Большой сольный концерт от одной из самых актуальных украинских исполнительниц. Речитатив alyona alyona заставляет отрываться и задумываться о важных социальных проблемах.

Где: Atlas (улица Сечевых Стрельцов, 37–41),

Atlas (улица Сечевых Стрельцов, 37–41), Билеты: от 500 грн.

O.TORVALD — 16 сентября

Концерт O.TORVALD в Киеве пресс служба

Трушные украинские рокеры празднуют 5-летие пластинки «#нашілюдивсюди». Однако на концерте прозвучат не только хорошо известные композиции, а и эксклюзив из нового альбома, который только готовится к выпуску.

Где: Pepper's Club (улица Московская, 8).

Pepper's Club (улица Московская, 8). Билеты: от 350 грн.

Blue Foundation — 24 сентября

Концерт Blue Foundation в Киеве пресс служба

Blue Foundation, знатные электронщики из Дании, снова в Киеве. Танцы на уютной террасе под музыку знаменитого дуэта — с наступлением холодного сезона еще не скоро появится возможность такого крутого отдыха.

Где: Всі. Свої D12 (улица Десятинная, 12).

Всі. Свої D12 (улица Десятинная, 12). Билеты: от 590 грн.

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