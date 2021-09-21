В какой день нужно поздравлять любимых педагогов с их профессиональным праздником?

День учителя - один из профессиональных праздников, который в Украине отмечают более 60-ти лет. В этот день принято поздравлять учителей, преподавателей и педагогов, благодарить за их нелегкий труд, и презентовать небольшие подарки. День учителя отмечают ежегодно в первое воскресенье октября.

В 2021 году праздник выпал на 3 октября. В этот день все преподаватели разных учебных заведений принимают цветы, поздравления и подарки от благодарных учеников.

Впервые праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года.

В1994 году всемирная организация по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО утвердила дату Международного учительского дня - 5 октября (независимо от дня недели). А вот в Украине, а также Беларуси, Киргизии, Латвии и Молдавии День учителя отмечается в первое воскресенье октября.

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