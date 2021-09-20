Майкл Дуглас, Патрик Стюарт и другие звезды, которые пришли на мероприятие со своими вторыми половинками.

В Лос-Анджелесе состоялась 73-я телевизионная премия США, так что пропустить ее не смогли даже самые скромные пары Голливуда. Так, на дорожке появились супруги Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Кен Джонг и Тран Джонг, Патрик Стюарт и Санни Озелл и другие звездные пары. Ivona представляет двенадцать самых красивых голливудских пар, которые поразили своими нарядами на красной дорожке премии «Эмми-2021».

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс emmys.com

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд emmys.com

Кен Джонг и Тран Джонг

Кен Джонг и Тран Джонг emmys.com

Крис Салливан и Рэйчел Салливан

Крис Салливан и Рэйчел Салливан emmys.com

Брендан Хант и Шеннон Нелсон

Брендан Хант и Шеннон Нелсон emmys.com

Джон Литгоу и Мэри Йигер

Джон Литгоу и Мэри Йигер emmys.com

Патрик Стюарт и Санни Озелл

Патрик Стюарт и Санни Озелл emmys.com

Самира Уайли и Лорен Морелли

Самира Уайли и Лорен Морелли emmys.com

Кери Расселл и Мэттью Риз

Кери Расселл и Мэттью Риз emmys.com

Робби Арнетт и Элизабет Олсен

Робби Арнетт и Элизабет Олсен emmys.com

Пол Беттани и Дженнифер Коннелли

Пол Беттани и Дженнифер Коннелли emmys.com

Ник Лаше и Ванесса Миннилло

Ник Лаше и Ванесса Миннилло emmys.com

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