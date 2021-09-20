«Эмми-2021»: ТОП-12 самых красивых звездных пар
В Лос-Анджелесе состоялась 73-я телевизионная премия США, так что пропустить ее не смогли даже самые скромные пары Голливуда. Так, на дорожке появились супруги Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Кен Джонг и Тран Джонг, Патрик Стюарт и Санни Озелл и другие звездные пары. Ivona представляет двенадцать самых красивых голливудских пар, которые поразили своими нарядами на красной дорожке премии «Эмми-2021».
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд
Кен Джонг и Тран Джонг
Крис Салливан и Рэйчел Салливан
Брендан Хант и Шеннон Нелсон
Джон Литгоу и Мэри Йигер
Патрик Стюарт и Санни Озелл
Самира Уайли и Лорен Морелли
Кери Расселл и Мэттью Риз
Робби Арнетт и Элизабет Олсен
Пол Беттани и Дженнифер Коннелли
Ник Лаше и Ванесса Миннилло
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